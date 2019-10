Manuel Frattini è morto pochissime ore fa a causa di un arresto cardiaco: ripercorriamo insieme la sua età, vita privata e carriera.

E’ di qualche ora fa la notizia della scomparsa di Manuel Frattini, l’attore e coreografo di teatro. La morte di Frattini è stata improvvisa e inaspettata, si spegne infatti all’età di 54 anni in seguito ad un arresto cardiaco. Numerosi, infatti, sono state i personaggi pubblici che, appena appresa la notizia, hanno mostrato tutto il loro cordoglio per la sua precoce morte. Come ad esempio Barbara D’Urso. Manuel Frattini è stato un attore, coreografo e danzatore molto famoso, ripercorriamo insieme la sua vita e carriera, fino ad oggi.

Addio a Manuel Frattini: vediamo insieme la vita e la carriera

Manuel Frattini era nato nel maggio del 1965 a Corsico in provincia di Milano ed è proprio qui a Milano che si spegne all’età di 54 anni il 12 Ottobre 2019 in seguito ad un arresto cardiaco. Inizia gli studi artistici e in particolar modo di: danza classica, danza moderna, danza jazz e tip tap. Studi a cui poi aggiungerà anche i corsi di recitazione e dizione, presso il centro Teatro Attivo di Milano. Ricordiamo che prima di approdare in teatro Manuel Frattini è stato anche un ballerino e coreografo di alcuni programmi cult della Rai e della Mediaset, come ad esempio: “La Sai L’ultima“, “Pronto è La Rai?” e “Fantastico“. Il suo abbandono alla tv avviene nel 1991, per dedicarsi esclusivamente al Teatro. I ruoli interpretati dal Frattini sono veramente tantissimi, ma tra i più importanti ricordiamo: Cosmo Brown in “cantando sotto la pioggia“, Gedeone in “sette spose per sette fratelli” con Tosca, “tributo a George Gershwin” con De Sica, Scattini e Conticini, Pinocchio in “Pinocchio” con le musiche dei Pooh, Peter Pan in “Peter Pan” con le canzoni di Bennato, Aladin in “Aladin” con le musiche dei Pooh. La sua ultima Recitazione è quella di Robin Hood in “Robin Hood” con Fatima Trotta. Nel corso della propria carriera ha vinto 7 premi tra cui: “Premio alla carriera” nel 2011 e “Miglio Attore Protagonista” per Crazy For You nel 2017. Per quanto riguarda la vita sentimentale non si conosce nulla.