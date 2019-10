Alessia Marcuzzi stuzzica i fan: lo spacco della gonna è esagerato, quando si siede… ecco la foto che ha fatto impazzire Instagram.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Merito del suo talento, della sua simpatia ma anche della sua intramontabile bellezza. Che ama mettere spesso in mostra sui suoi social, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Se qualche giorno fa la bella conduttrice di Temptation Island Vip ha mostrato la sua pancia ironizzando su una possibile gravidanza, qualche ora fa la Marcuzzi ha postato una foto decisamente più audace. Merito del suo look mozzafiato, in particolare della sua gonna.. lo spacco è davvero esagerato. Date un’occhiata.

Alessia Marcuzzi, lo spacco della gonna infiamma Instagram

Alessia Marcuzzi è solita condividere sui social alcuni momenti della sua giornata. Lo ha fatto anche ieri sera, quando ha mostrato ai followers alcune immagini della cena a cui ha partecipato. Una cena molto speciale: Alessia e suo marito erano in compagnia di Simone Inzaghi, ex della conduttrice, e la sua nuova compagna. Con loro anche il figlio di Alessia e Simone, a dimostrazione dell’unione della loro splendida famiglia allargata. Ma ad attirare l’attenzione dei followers è stato un altro particolare. Un particolare che ha infiammato Instagram. Alessia indossava una gonna che non è passata inosservata. ‘Colpa’ dello spacc. Guardare per credere: