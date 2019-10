Amici Celebrities, clamorosa anticipazione: ecco chi sarà il giudice speciale della prossima puntata del talent dedicato ai vip.

Prosegue la sfida tra vip a suon di balli e canti. Amici Celebrities è la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai personaggi famosi, che hanno scelto di mettersi in gioco in tv. Il programma è stato ‘lanciato’ da Maria De Filippi, che ha condotto le prime puntate, per poi lasciare il posto a Michelle Hunziker. Mercoledì 16 ottobre ci sarà una nuova scoppiettante puntata del talent show, la quinta, e, come sempre, ci sarà un giudice speciale in studio, oltre a quelli fissi. Siete curiosi di scoprire il nome del prossimo? Tenetevi forte!

Amici Celebrities, clamorosa anticipazione: torna Maria De Filippi…ma come giudice speciale

Un giudice speciale del tutto inedito, quello che vedremo nella quinta puntata di Amici Vip. Un giudice che, però, metterà d’accordo tutti. Parliamo di lei, la padrona di casa, Maria De Filippi, che tornerà in studio in un ruolo del tutto nuovo. Michelle condurrà e Maria giudicherà le esibizioni: ci sarà da divertirsi. Un giusto compromesso per chi, un po’ nostalgico, non è riuscito ad apprezzare a pieno la conduzione della Hunziker: “Michelle è bravissima, ma Amici è di Maria De Filippi” è stato uno dei commenti più frequenti visti sul web negli ultimi giorni. Una nuova ‘sfida’, quindi, per Queen Mary, che si cimenterà in un ruolo del tutto inedito per lei. La abbiamo sempre vista ‘ad di sopra delle parti’, ma ora Maria dovrà esprimere le sue opinioni. E, soprattutto, dovrà dare dei voti. Chi la spunterà? Non ci resta che seguire la nuova attesissima puntata di Amici Celebrities. Appuntamento a mercoledì sera, su Canale 5! Non perdetevelo!