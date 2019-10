Andrea Damante, c’è nuovo flirt in corso? Ecco con chi è stato beccato, la clamorosa segnalazione da parte di un volto noto dello showbiz

Nuovo flirt per Andrea Damante? È questa la clamorosa segnalazione apparsa, pochissime ore fa, sul web. Quindi, sia chiaro, non si parla di qualcosa di certo o, addirittura, di confermato. Ma soltanto di indiscrezioni, segnalazioni e, soprattutto, voci di corridoio. A lanciare l’allarme è stata Deianira Marzano. La giovane e bella influencer campana ha pubblicato, diverse ore fa, una segnalazione di una sua fan che dice di aver visto il deejay veronese, durante una delle sue serate, accanto ad una donna. Che, tra l’altro, non è affatto sconosciuta al mondo della televisione. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Andrea Damante, nuovo flirt in corso? Ecco la segnalazione

Archiviata la storia d’amore con Giulia De Lellis e Sara Croce, sembra che Andrea Damante abbia un nuovo flirt. È realmente così? Non sappiamo nulla di certo, ovviamente. Anche se, come dicevamo precedentemente, in queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha postato, tramite alcune Instagram Stories, alcune segnalazioni, giunte da parte dei suoi followers, secondo cui il deejay veronese sarebbe stato beccato in compagnia di un volto noto. Parliamo, infatti, Nicole Mazzocato. Ebbene si. L’ex corteggiatrice, nonché ex fidanzata di Fabio Colloricchio, secondo tali segnalazioni, sarebbe stata intravista nello stesso locale dove, ieri sera, suonava il bel siciliano. Cosa bolle in pentola? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Per il momento, infatti, si tratta soltanto di segnalazioni social, quindi. Ricordiamo, tra l’altro, che la giovane Mazzocato è felicemente impegnata con Thomas Teffah. Dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista argentina, Nicole ha ritrovato la sua felicità accanto al modello. Quindi, con Andrea è solo amicizia? Chissà. Nel frattempo, nessuno dei due si è espresso al riguardo.