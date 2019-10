Barbara D’Urso ha ricevuto la triste notizia di un lutto che l’ha profondamente addolorata a poche ore da Domenica Live: ecco di chi parliamo.

È pronta per una nuova ed impegnativa Domenica Pomeriggio. Anche oggi, 13 ottobre 2019, Barbara D’Urso sarà al timone dei suoi due programmi del weekend. Tuttavia, a poche ore dall’inizio del suo show pomeridiano, la conduttrice ha ricevuto una triste notizia che l’ha profondamente addolorata. Si tratta di un lutto. Ebbene si. È proprio questo che si apprende dal post davvero commovente che, pochissimi istanti fa, la bella campana ha scritto sul suo account Instagram. In fondo lo sappiamo, Barbara è davvero molto attiva sui social. E, soprattutto, con i suoi followers. È proprio per questo motivo che, come dicevamo, ha voluto ‘condividere’ con loro questo triste momento. Ma ecco di chi parliamo.

Barbara D’Urso, il lutto che l’addolora a poche ore da Domenica Live

Mancano davvero poche ore e Barbara D’Urso sarà, ancora una volta, in diretta con Domenica Live. Per la puntata di oggi, sono previsti numerosi e sorprendenti ospiti. Tra cui, a quanto pare, anche Clizia Incorvaia. Tuttavia, ancora prima di iniziare il suo show, la conduttrice ha ricevuto una triste notizia. La campana, infatti, è stata colpita da un grave lutto. È questo che si evince dal suo ultimo post su Instagram. Pochissimi istanti fa, infatti, la bella conduttrice campana ha voluto condividere con i suoi numerosi fan questa notizia che l’addolora profondamente. Ecco il post in questione:

Ecco. Barbara D’Urso è profondamente addolorata per la morte di Manuel Frattini, giovane ballerino. “Ciao Manuel, amico di sempre, compagno di mille avventure. Noi, i tuoi amici, siamo senza respiro”, scrive la conduttrice di Domenica Live su Instagram per esprimere la sua enorme sofferenza per questa triste notizia. Insomma, un dolore davvero incredibile a poche ore dalla diretta del suo show. Ma che, senza alcun dubbio, le permetterà, ancora una volta, di avere una carica davvero incredibile.

