Chi è Alessandro Tersigni: età, carriera e vita privata dell’attore che ha sposato un’ex ballerina di Amici.

Alessandro Tersigni è stato un concorrente del Grande Fratello nel 2007, guadagnandosi il posto di secondo classificato della settima edizione del reality di Canale 5. Dopo quest’esperienza, durante la quale trovò l’amore con Melita Toniolo, con cui si è lasciato poi nel 2009, Tersigni ha puntato tutto sulla recitazione, e presto ha realizzato il suo desiderio, diventando protagonista di diverse fiction televisive, tra cui in particolare ‘Il Paradiso delle Signore’, che da domani tornerà in tv. Oggi Alessandro sarà ospite di Mara Venier a Domenica In proprio per presentare la nuova stagione della fiction insieme al collega Roberto Farnesi: ma proviamo a conoscere meglio la vita privata e la storia di Tersigni.

Chi è Alessandro Tersigni: tutto sull’attore che ha sposato un’ex ballerina di Amici

Alessandro Tersigni è nato nel 1979 e due giorni fa ha compiuto 40 anni. Ma di certo l’attore può dirsi soddisfatto di quello che ha costruito dal punto di vista professionale e soprattutto personale. Legatissimo alla mamma Mariella, Alessandro ha partecipato al Grande Fratello nel 2007, finendo secondo. All’epoca lavorava come pompiere, ma dopo l’esperienza televisiva ha investito tutto nell’altro sogno della sua vita, quello di diventare attore. E ci è riuscito. Lo abbiamo visto al cinema, ma soprattutto in tv, in diverse fiction di successo, come ‘Le tre rose di Eva’, ‘I Cesaroni’ e ‘Il Paradiso delle Signore’, in cui lo rivedremo da domani, sempre tra i protagonisti.

Tersigni si è definito un ‘playboy’ da giovane, ma dopo la storia con Melita Toniolo, conosciuta al GF, ha incontrato quella che è poi diventata sua moglie, Maria Stefania di Rienzo. La ragazza, sua coetanea, è un’ex ballerina di Amici; i due si sono sposati nel 2016 e hanno anche un bambino, del quale sono follemente innamorati. Padre affettuoso e marito fedele, Alessandro piace moltissimo al pubblico, soprattutto a quello femminile, che lo considera un vero e proprio sex symbol. Siete d’accordo anche voi?