Chi è Clizia Incorvaia: età, carriera e la bufera per il tradimento a Francesco Sarcina. Ecco cosa c’è da sapere sulla modella.

Di recente è finita nella bufera per via di un presunto tradimento di cui sarebbe stata protagonista. Parliamo di Clizia Incorvaia, la bellissima modella, colpevole (forse) di aver tradito il marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, con Riccardo Scamarcio. Un triangolo che ha fatto chiacchierare tutti, negli ultimi mesi. Ma scopriamo qualcosa in più su Clizia, sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Clizia Incorvaia: la donna che avrebbe tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 Ottobre del 1986. Ha studiato al Liceo Classico, per poi laurearsi in Scienze della Comunicazione alla Cattolica a Milano, dove si è trasferita dopo il diploma. Clizia diventa una modella e influencer molto famosa: il suo profilo Instagram è ricco di scatti che ne esaltano la straordinaria bellezza. Ma l’abbiamo vista anche in tv, come concorrente al reality Pechino Express nel 2016, a Markette e a Chiambretti Night. A Pechino Express era in coppia con Francesco Sarcina, la voce de Le vibrazioni, ma soprattutto suo marito e padre di sua figlia Nina. I due formavano la squadre de I coniugi. Ma proprio sul solo matrimonio, qualche mese fa, un’enorme macchia: la modella avrebbe tradito Francesco con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e grande amico del cantante. Una storia in cui ci sono ancora tanti punti oscuri: secondo Francesco è stata proprio Clizia a rivelargli tutto, ma la modella nega tutto. La trentatreenne smentisce quanto detto da suo marito in un post pubblicato a Luglio, ma cancellato poco dopo. In quel messaggio, Clizia sottolineava come la cosa principale per lei fosse proteggere sua figlia e che non ha mai tradito suo marito, che ha sempre rispettato. Dove sarà la verità?

Clizia è molto attiva sui social: oltre ad essere un volto molto noto su Intagram, gestisce un sito, che si occupa di moda e viaggi, dal nome Il Punto C. È inoltre fondatrice del brand Girl Speaks, con l’amica Lola Poce. Siete curiosi di dare un’occhiata al suo profilo Instagram? Ecco una sua foto direttamente dalla sua pagina ufficiale: