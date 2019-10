Ronn Moss, chi è la sua bella moglie Devin Devasquez? Ecco tutto quello che occorre sapere su di lei: età, carriera e vita privata.

Ronn Moss non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Il Ridge Forrester della fiction americana Beautiful è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi molto amati ed apprezzati anche dal pubblico italiano. È proprio per questo che, nella puntata odierna di Domenica, si racconterà alla padrona di casa, Mara Venier. Sarà a tutti gli effetti un’intervista davvero molto emozionante quella dell’attore americano. Dove, com’è giusto che sia, si darà ampio spazio ai suoi racconti, alle sue capacità e doti musicale e, soprattutto, a sua moglie. In una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, Ronn ha confessato di averla sposata, per la seconda volta, proprio in Italia nello scorso settembre. Ebbene. Conoscete proprio tutto di Devin Devasquez? Ecco tutto quello che occorre sapere della donna che ha stregato il cuore dell’affascinante Forrester nella vita reale.

Chi è Devin Devasquez, la moglie di Ronn Moss: età e carriera

In una recente intervista per ‘Oggi’, Ronn Moss ha annunciato di aver sposato, per la seconda volta, sua moglie Devin Devasquez. Era il 28 Settembre scorso quando, in Calabria, l’attore di Beautiful e la sua dolce consorte si sono giurati amore eterno per la seconda volta. I due fanno coppia fissa da ben 15 anni. Anche se, soltanto da 10 anni, sono marito e moglie. Ebbene. Ma conoscete proprio tutto sulla donna che ammaliato e conquistato il tenebroso ed affascinante Ridge Forrester? Beh, siete nell’articolo giusto. Ecco cosa occorre sapere. Devin è nata nel 1963 a Baton Rouge, in Louisiana. Sin da piccola, ha lavorato sia come attrice e modella, data la sua smisurata bellezza. Nel giugno del 1985, Devin ottiene un ‘riconoscimento’ davvero pazzesco. È proprio per questo mese, infatti, la Devasquez viene scelta come Playmate, modella raffigurata nella parte centrale del giornale Playboy. Ma non solo. Perché, contemporaneamente alla carriera da modella, Devin intraprende anche la carriera da attrice. Sebbene come comparse, la donna ha ottenuto un ruolo in diversi spot pubblicitari e film americani. Come ad esempio: “Can not Buy Me Love” con Patrick Dempsey o “Society” con Billy Warlock. Infine, ha vinto il talent show “Star Search”. Ed ha persino scritto anche un libro “The Naked Truth About A Pinup Model”.

Vita privata della modella americana

La sua vita privata è stata molto impegnativa. Nel 1985 ha avuto una breve relazione con Prince, cantautore e produttore discografico, e nel 1988 con Sylvester Stallone, noto attore americano. Ma, come dicevamo precedentemente, la ‘stabilità’ di coppia la otterrà soltanto recentemente. È dal 2009 che la modella è sposata con Ronn Moss, il bel Ridge Forrester di Beautiful. Convolando, addirittura, a nozze per la seconda volta nel settembre scorso in Calabria.