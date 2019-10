Mara Venier, dopo le parole al veleno della conduttrice, Emanuele Filiberto di Savoia ha risposto in prima persona: ecco lo ‘scontro’ social.

Ha tutte le ‘carte in regola’ per essere definito un vero e proprio scontro social quello accaduto, in questi ultimi giorni, tra Mara Venier ed Emanuele Filiberto di Savoia. Il tutto sarebbe partito quando, dal settimanale ‘Chi’, si sarebbe diffusa la notizia che il principe aveva rifiutato di essere uno degli inviati fissi di Domenica In per partecipare ad Amici Celebrities, dove tuttora vi partecipa come concorrente. Non a caso, anche noi ve ne avevamo parlato in un nostro articolo. Tuttavia, stando alla risposta della bella Mara, la notizia non sarebbe affatto vera. Si tratterebbe, quindi, di una classica ‘fake news’. Ma vediamo come ha reagito la zia d’Italia a tale notizia. E, soprattutto, la conseguente risposta di Emanuele. Giunta, come dicevamo, su Facebook.

Emanuele Filiberto di Savoia, la risposta dopo le accuse di Mara Venier

“Mai chiesto ad Emanuele Filiberto di fare l’inviato di Domenica In. Il ragazzo l’ha sognato”, questa è la risposta di Mara Venier alla notizia apparsa sul web circa un clamoroso rifiuto che l’attuale concorrente di Amici Celebrities avrebbe fatto nei confronti della zia d’Italia e del suo show della domenica pomeriggio. Ecco. A distanza di alcuni giorni da questa frecciatina della Venier, è giunta la risposta del principe. Che, tramite un post su Facebook, ha ultimato molto probabilmente questo scontro social. “Mi dispiace che tu possa scrivere queste cose. Sai che sono una persona educata”, esordisce Emanuele nella sua risposta. E, poi, continua: “Non ne ho parlato io alla stampa di questo, anche perché non ne sono a conoscenza”. Insomma, sembra che il principe di Savoia, da quanto si evince, non sia stato affatto lui a ‘diffondere’ e dichiarare tale notizia. È proprio per questo motivo che, nel concludere il suo post di risposta, dice: “Bisogna informarsi prima di rispondere”. Cosa accadrà, adesso? Chiariranno definitivamente? Staremo a vedere.