Fabio Rovazzi ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia con passione la sua fidanzata Karen: un ‘dettaglio’ non sfugge ai fan, piovono commenti.

Fabio Rovazzi è nato come youtuber ma in poco tempo ha ottenuto un successo incredibile. I suoi video diventano subito virali, come quello di pochi giorni fa in cui racconta di aver passato una notte in albergo con Will Smith. Apprezzato anche come attore nel film ‘Il Vegetale’, che lo ha visto protagonista, Rovazzi sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista personale, perché da maggio è fidanzato ufficialmente con la youtuber Karen Rebecca Casiraghi, e il loro amore sembra procedere a gonfie vele. Una delle ultime foto pubblicate da Fabio su Instagram li vede a Monte Carlo, mentre si baciano appassionatamente: un dettaglio però non è sfuggito ai fan, che hanno subito invaso lo scatto di commenti.

Fabio Rovazzi, bacio appassionato con Karen: ecco il ‘dettaglio’ che ha scatenato i fan

Fabio Rovazzi è sicuramente uno dei personaggi del momento e tra poche ore sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, per raccontarsi ancora più nel dettaglio al pubblico. Di sicuro il cantante parlerà della sua storia d’amore con Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, con cui è fidanzato da maggio. I due sono spesso insieme lo mostrano anche sui social, dove condividono molte foto di coppia, tra vacanze e viaggi di lavoro. La passione tra i due ragazzi è evidente, in particolare in una delle foto pubblicate sul profilo di lui, in cui i due sono a Monte Carlo e si baciano mentre Fabio tiene in braccio la sua fidanzata.