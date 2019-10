Il rapper Fedez ha fatto una dedica molto particolare alla moglie Chiara Ferragni su Instagram: svelato un dettaglio ‘intimo’ dell’influencer.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie del momento. Belli, ricchi e innamorati, i due hanno un rapporto davvero invidiabile e lo dimostrano quotidianamente anche sui social, dove pubblicano diversi momenti della loro vita di coppia, da quelli più ‘intimi’ fino a quelli divertenti. Fedez e Chiara cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante i tanti impegni di lavoro di entrambi, che li portano spesso a stare lontani. In questi giorni i due ‘piccioncini’ sono partiti alla volta dell’Asia per trascorrere qualche giorno con alcuni amici e festeggiare insieme il trentesimo compleanno di Fedez. Poco fa il rapper ha fatto una dedica su Instagram a sua moglie davvero ‘particolare’, svelando un suo dettaglio molto ‘intimo’: ecco cosa le ha scritto.

Fedez, la dedica ‘particolare’ alla Ferragni: il rapper svela un dettaglio ‘intimo’ della moglie

Fedez e Chiara Ferragni amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda. Il rapper, in particolare, ironizza spesso sui piedi non particolarmente belli della moglie, o sulla sua scarsa attitudine al ballo, cose che ovviamente non offendono Chiara, che si è sempre mostrata molto autoironica. Nelle ultime storie Instagram, Fedez ha ancora una volta preso in giro sua moglie, facendole una dedica ‘particolare’ e punzecchiandola su un’altra sua caratteristica fisica. La story del rapper è davvero esilarante.

Fedez ha preso questa foto e l’ha dedicata a Chiara, con tanto di cuoricino, prendendola amorevolmente in giro per il suo seno piccolo. La Ferragni, infatti, non è affatto formosa e per lei questo non è mai stato un problema, anzi. L’influencer ha sempre mostrato il suo corpo con orgoglio, scehrzando senza imbarazzo su questo suo dettaglio ‘intimo’, che a quanto pare non è affatto un problema anche per suo marito.