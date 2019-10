Flavio Insinna finisce nella bufera per il programma L’Eredità: non si placano le polemiche del pubblico intorno al Game Show di Rai Uno, ecco perché.

Flavio Insinna negli ultimi tempi si trova spesso al centro di polemiche infinite. Il conduttore, che dalla scorsa stagione ha preso il timone del game show di Rai Uno ‘L’Eredità’ dopo la tragica morte di Fabrizio Frizzi, è stato spesso protagonista di polemiche e critiche negli ultimi tempi. Il pubblico infatti non ha mai dimenticato l’episodio reso noto da Striscia la Notizia attravero un audio, in cui Insinna insultava pesantemente il pubblico e una sua concorrente ad Affari Tuoi. Per questo, da quando è diventato il conduttore de L’Eredità, è sempre sotto i riflettori e ogni sua uscita viene sottoposta a giudizio, com’è successo l’anno scorso con una gaffe fatta proprio durante il programma . Insomma, le polemiche intorno al conduttore sono sempre accese e anche in questi giorni ce n’è una che riguarda il game show di Rai Uno: ecco cosa ha fatto inferocire il pubblico questa volta.

Flavio Insinna, bufera infinita a L’Eredità: ecco perché il pubblico è inferocito

Flavio Insinna conduce L’Eredità già dalla passata stagione, ma da quest’anno il programma ha un nuovo regolamento, che prevede la possibilità di ripescaggio per i concorrenti che vengono eliminati al Triello, una delle ultime prove da affrontare nel corso della puntata. Con questo nuovo sistema capita spesso di rivedere il giorno successivo gli stessi protagonisti, che se riescono ad arrivare nuovamente al Triello, tornano ancora nella puntata successiva, e così via. E’ il caso, in particolare, di Guido Gagliardi, uno dei concorrenti simbolo di questa stagione 2019-2020 del programma, che è stato campione decine di volte, già da prima dell’estate, arrivando a vincere più di 300mila euro.

Guido è stato ripescato più volte e la cosa sembra proprio non andare giù a gran parte del pubblico, che non lo trova particolarmente simpatico. Tantissimi i commenti su Instagram e Twitter contro il nuovo regolamento del programma e indirettamente anche contro Flavio Insinna: noi ne abbiamo selezionati solo alcuni.