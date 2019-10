Giulia De Lellis, esperienza da “brividi” a Singapore: le immagini che la Fashion Blogger pubblica sul proprio canale ufficiale Instagram

Giulia De Lellis, è protagonista di un’esperienza da “brividi” a Singapore: le immagini su Instagram allo zoo. La De Lellis si trova a Singapore insieme al compagno Iannone impegnato li per lavoro. I due si mostrano più affiatati che mai, e tra un battibecco, una risata e qualche parentesi sensuale, si ritagliano degli spazi solo per loro. Quest’oggi l’influencer è andata con gli amici e il compagno allo zoo di Singapore per regalarci una piccola immersione nella propria permanenza lì.

Giulia De Lellis dopo le belle notizie riguardanti la traduzione in lingua straniera e il successo del proprio libro, si svaga e rilassa con gli amici. Quest’oggi si è recata allo zoo di Singapore invitando tutte le proprie amiche, zie, la tanto amata sorella Veronica e tutte le proprie fan a seguire le Stories con i bambini. In Particolare la De Lellis si rivolge alla dolce nipotina Matilde mentre riprende gli animale dello zoo, prima un Tapiro, poi un Babirusa, una splendida Tigre Bianca. Si arriva così dagli Ippopotami che nuotano allegri in delle vasche enormi con tanti pesciolini. Giulia li riprende attraverso un vetro e tra una nuotatina e una mangiata, uno degli ippopotami volge le spalle alla ragazza e appoggiato al vetro inizia a fare i propri bisogni. La ragazza dopo aver ripreso tutto, si scusa con i bambini per la scena. Seguiranno poi le Scimmiette che saltellano tra gli alberi dello zoo, i Rinoceronti. Poi sempre “parlando” alla nipotina le mostra uno bellissimo ghepardo che avvicinandosi al vetro fa sussultare spaventata la ragazza. Seguono poi le zebre, i suricati, le giraffe, i leoni e tanti altri ospiti dello zoo.