In questa ultima foto su Instagram, tra Elodie e Marracash è scattata letterlamente la passione: i due giovani si immortalano durante un bacio ‘infuocato’.

È da diversi mesi che Elodie e Marracash fanno coppia fissa. Si, è vero: non sono soliti pubblicare foto e video insieme su Instagram. Eppure, sembra che tra di loro proceda tutto alla grande. Ad ufficializzare la loro storia d’amore è stato, qualche mese fa, il settimanale ‘Chi’. Che, in anteprima esclusiva, ha pubblicato alcune foto mentre i due ‘piccioncini’, durante un incontro di boxe, si scambiavano effusioni ed intensi baci. Da quel momento, il vuoto totale. In fondo, ve l’avevamo detto: non amano parlare della loro vita privata. Tuttavia, pochissimi istanti fa, la giovane cantante di Amici ha pubblicato una foto con il suo fidanzato mentre si scambiano un bacio davvero ‘infuocato’. Insomma, la passione tra di loro c’è e si vede tutta, ammettiamolo. Ma ecco di che cosa parliamo.

Elodie e Marracash, è passione: il bacio infiamma Instagram

Galeotta fu la canzone Margarita per Elodie e Marracash. Ebbene si. È stato proprio il tormentone estivo dell’ex concorrente di Amici a determinare l’incontro con il giovane rapper. Che c’era qualcosa di ‘speciale’ tra i due, lo si percepiva già durante il video musicale. Dove, in diverse occasioni, il cantante aveva lanciato diversi sguardi di troppo alla fisicità della giovane. Attualmente, però, fanno coppia fissa. E, sebbene non amino pubblicare foto insieme su Instagram, l’ultimo scatto fa presagire che tra di loro tutto procede alla grande. Sono su una spiaggia dell’isola di Zanzibar e si lasciano andare alla passione. Eccola nel dettaglio:

Ecco. È proprio questo ‘particolare’ baco infuocato che l’ex cantante di Amici ha voluto condividere con i suoi followers corredandola, tra l’altro, con una dolce e romantica dedica: “Niente da aggiungere”. Queste sono le spiazzanti parole che la bella Elodie scrive per il suo fidanzato. In effetti, non c’è proprio nulla da aggiungere. Lo scatto parla da sé.