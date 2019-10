Cinque zone erogene dimenticate da accarezzare per una piacere intenso nel rapporto di coppia.

Provare piacere non significa solamente stare bene in coppia durante un rapporto intimo. Ci sono dei momenti, come i preliminari, che spesso vengono sottovalutati, ma invece sono importantissimi. Allo stesso modo esistono delle zone erogene femminili che vengono dimenticate, o che non si conoscono. Se invece le si stimolassero a dovere farebbero veramente scintille! Vediamo allora quali sono le zone erogene femminili che spesso vengono dimenticate!

Quali zone erogene massaggiare per il piacere di lei

Come abbiamo anticipato esistono delle zone erogene femminili che possono regalare grande piacere alla vostra partner. Ecco allora quale stimolare per un piacere intenso!

Ombelico: forse non lo sapete, ma questa è una zona erogena spesso dimenticata o non presa in considerazione. Diversi studi dichiarano che l’ombelico sia collegato in qualche modo al clitoride e massaggiarlo potrebbe essere un buon preliminare.

Naso: avete presente lo sfregamento di naso che fa molta tenerezza? Bene, pare che il naso abbia un tessuto molto simile a quello erettile. Ecco se sfregato, baciato e mordicchiato può diventare molto interessante come zona erogena.

Monte di Venere: questa è una zona sicuramente più conosciuta. Ricca di terminazioni nervose anche per via dei follicoli dei peli pubici questa zona non deve essere dimenticata nei preliminari.

Retro delle ginocchia: è un luogo veramente segreto, ma molto erogeno. Zona molto sensibile sia per lui che per lei, se viene accarezzata a dovere può regalare grandi soddisfazioni. La pelle molto sottile e sensibile diventa molto eccitante.

I piedi: un massaggio ai piedi può essere un buon modo per rilassare la partner e soprattutto, se ci si concentra sull’alluce il piacere può essere molto estremo.

