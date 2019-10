Le persone negative che possono influenzare in modo pessimo la vostra esistenza esistono: ecco come riconoscerle subito.

Tante volte avrete sentito dire che quella persona ha un’influenza negativa. Spesso è una frase usata per i figli che magari frequentano delle compagnie sbagliate. Ma non solo. Spesso quando si è single si conoscono delle persone che, anche se non ce ne rendiamo subito conto, potrebbero avere veramente un’ondata di energia negativa nei nostri riguardi. Come fare allora riconoscere una persona negativa ed evitarla per tempo? Ecco qualche consiglio.

Come allontanare e riconoscere una persona negativa

Con persona negativa non si intende qualcuno che ci possa fare del male o che volontariamente mira a farci soffrire. Una persona negativa può essere qualcuno che, semplicemente, ha degli atteggiamenti e dei modi di vivere che non vanno bene per noi. Come riconoscerle?

Aggressivo: il primo campanello d’allarme, sia per lui che per lei è notare se questa persona ha degli atteggiamenti aggressivi. Non per forza nei nostri riguardi. Può capitare che perda la calma troppo in fretta e in modo esagerato nel traffico. Oppure che si innervosisca in coda al supermercato. Meglio stare attenti.

Ti fa notare ogni errore che fai: se state dicendo una castroneria o se sbagliate un verbo e lui o lei vi corregge ok. Nessun problema. Certo è che se continua a farvi notare ogni cosa che sbagliate. Oppure vi punzecchia su cose che lui o lei ritiene sbagliate sappiate che è una persona debole che cerca di nascondere le sue debolezze dietro alla vostre.

Fa la vittima: se avete davanti una persona che non fa altro che compatirsi, dire quanto sta male, quanto lavoro ha, come è difficile la sua vita… non fatevi scattare nessuna sindrome da crocerossina, è solo una persona molto negativa che appesantirà la vostra esistenza.

Invadente: ci sono persone che non capiscono i limiti altrui e iniziano a raccontarvi lati del loro carattere o della loro vita molto intimi. Oppure, ancora peggio, vi fanno domande molto insistenti. Questa invasione è da ritenere dannosa, soprattutto se vi fa sentire a disagio.

