Chi è Roberto Farnesi: età, carriera, vita privata e quel dramma che ha segnato la sua gioventù; tutto sull’attore de Il paradiso delle Signore.

In molti lo ricorderanno per la sua partecipazione a Centrovetrine, la seguitissima soap di Canale 5. Ma quello è stato solo uno dei successi di Roberto Farnesi, l’attore bello e tenebroso, attualmente uno dei grandi protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Un attore amatissimo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza, che lo rende uno dei cinquantenni più affascinanti del momento. Ma conosciamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Sapete chi è la donna che ha rubato il suo cuore? Ve lo sveliamo noi.

Chi è Roberto Farnesi: tutto sull’amatissimo attore italiano

Roberto Farnesi è nato a Navacchio, il 19 luglio del 1969. Si trasferisce presto a Firenze, dove studierà alla Scuola di Cinema Immagina. Il suo debutto lo vede protagonista nei fotoromanzi, per le riviste Lancio e Grand Hotel. Un’inizio carriera non facile, quello di Farnesi, che in una puntata di Vieni da Me da Caterina Balivo ha raccontato di aver dormito anche in macchina, pur di non pesare economicamente sulla madre. L’attore ha perso il padre quando aveva 23 anni e da quel momento ha fatto di tutto per aiutare sua madre. Un periodo difficile, che però gli è servito ad apprezzare ancora di più il successo che dopo un po’ è meritatamente arrivato. Il suo esordio al cinema è stato col film Una donna in fuga, nel 1996, ma è stato in Femmina del ’98 che Farnesi è stato protagonista assoluto di un film. Da lì una serie di ruoli in Paparazzi, Un tè con Mussolini, Italian Gigoò e Le sciamane. Ma nel 2001 sarà la soap opera Centovetrine a farlo conoscere al grande pubblico, che lo ammirerà poi nella seguitissima fiction Carabinieri. Nel 2008 tornerà al cinema con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e…Verdone. Di recente, Roberto Farnesi ha conquistato i fan grazie ai ruoli ne Le tre rose di Eva e Il paradiso delle signore.

Le fan di Roberto Farnesi possono rassegnarsi. L’attore ha il cuore impegnato, ed è innamoratissimo della sua Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti nel 2015 e da quel momento fanno coppia fissa. Un amore vero, in cui non influisce la differenza d’età. Che, come ha raccontato più volte l’attore, ha caratterizzato anche la storia tra i suoi genitori: 25 anni di differenza anche per loro.