Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori: le prime parole di lei subito dopo il parto avvenuto l’11 ottobre

Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori: le prime parole di lei

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati tra i volti più amati di uomini e donne, coronando il loro amore con l’arrivo di un figlio. I due ne hanno dato notizia negli studi di Maria De Filippi, continuando nel corso dei mesi a dare aggiornamenti sulla gravidanza attraverso i loro profili social ufficiali. Entrambi felicissimi erano intenzionati a chiamare il/la nascituro/a Sossio Jr oppure Bianca. Dopo qualche mese con la scoperta del sesso del piccolo hanno dato notizia che sarebbe nata Bianca, in onore della madre di lui. Sossio e Ursula hanno tenuto tutti i fan sulle spine fino alla fine. Ma l’11 ottobre arriva la lieta notizia della nascita della piccola Bianca, da allora Ursula non aveva avuto più modo di pubblicare notizie sui social per potersi dedicare alla piccola, fino a ieri. Sossio ha infatti pubblicato un dolcissimo Video sul profilo Instagram in cui Ursula ringrazia tutti per l’affetto dimostrato e si scusa per l’aspetto poco curato. Aggiunge di essere molto emozionata e di aver ricevuto dal compagno il più bel regalo possibile, rassicurando tutti sul suo stato di salute e quello della piccola Bianca. Infine aggiungono che presto mostreranno anche la piccola Bianca a tutti i fan.