Tiziano Ferro, il cantante riprende di nascosto suo marito Victor Allen mentre passeggia per casa: le immagini su Instagram sono da ‘censura’.

È un periodo davvero d’oro per Tiziano Ferro. Dopo il matrimonio con Victor Allen e il lancio del suo nuovo singolo e, quindi, dell’album, il giovane cantante di Latina vive attualmente uno dei periodi davvero più felici della sua vita. È ricco di impegni lavorativi e di progetti futuri, eppure non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Ne sono davvero tantissimi su Instagram. E, proprio per questo motivo, è solito condividere con loro qualche stralcio della sua vita quotidiana, matrimoniale e lavorativa. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, Tiziano ha pubblicato mentre, di fronte al piano, riprende di nascosto suo marito. Ecco, però, cosa accade.

Tiziano Ferro riprende di nascosto suo marito: le immagini sono da ‘censura’

È una classica domenica mattina di inizio ottobre quando Tiziano Ferro decide di mettersi al pianoforte per dedicarsi alla sua più grande passione. Ha il telefonino di fronte a sé. Pronto, molto probabilmente, ad immortalare e registrare una delle sue ultime perle musicali. Ma è proprio in questo momento che, alle spalle del cantante, spunta improvvisamente suo marito. Ecco. È proprio questo il momento in cui, seppure inconsapevolmente, il cantante di Latina riprende di nascosto Victor. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto siamo a riusciti ad evincere dal video, che come al solito nostro vi riproponiamo in basso, l’uomo in questione non era in una condizione ‘consona’ per mostrarsi in video. Tanto è vero che Tiziano decide di applicarvi sulla sua figura che cammina e si aggira per casa un bell’adesivo. Ecco il video in questione:

Ecco. Sono proprio queste le immagini da ‘censura’ che, pochissime ore fa, Tiziano Ferro ha pubblicato sul suo account Instagram. Insomma, un siparietto davvero divertente, non credete?