Uomini e Donne, anticipazioni shock: Riccardo scappa dallo studio in lacrime perché Ida…ecco cosa succederà al Trono Over.

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi più amati dal pubblico. Ma ad attirare le attenzioni di tutti, da qualche anno non sono solo i bellissimi del Trono Classico. C’è anche il Trono Over, quello dedicato agli over 35, che giorno dopo giorno diventa più avvincente. Tra le coppie più amate di questa sezione ci sono sicuramente loro Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro sembra davvero una storia infinita: si lasciano, si riprendono, chiudono per sempre ma poi ci riprovano. E proprio quando tra i due sembrava poter nascere di nuovo qualcosa, arriva un’anticipazione che gela tutti. Quello che accadrà nelle prossime puntata è davvero incredibile. Vi sveliamo tutto nei dettagli.

Uomini e Donne, anticipazioni shock: Riccardo scappa dallo studio in lacrime, Ida non lo ama più

Un’anticipazione davvero shock quella che è trapelata sul web e che riguarda il trono Over di Uomini e Donne. In particolare, parliamo della coppia più turbolenta della trasmissione di Maria De Filippi, ovvero Ida e Riccardo. Quello che abbiamo sempre dato per certo nella relazione tra i due è che Ida fosse perdutamente innamorata del bel pugliese. Ebbene, tenetevi forte. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, sarà proprio la dama a respingere Riccardo, una volta per tutte. Ida dichiarerà di non essere più innamorata del tarantino, di non aver provato particolari emozioni nel ricevere la sua lettera d’amore, ma c’è di più…La donna si sarebbe avvicinata ancora di più ad Armando, il cavaliere col quasi si stra frequentando in trasmissione, e con cui è scattato già un bacio. Insomma, un finale davvero inaspettato, quello tra Ida e Riccardo, che a questo punto potrebbero mettere definitivamente la parola fine alla loro storia. Con grande dolore di quest’ultimo: stando agli spoiler, Riccardo lascerà lo studio, correndo via in lacrime. Sarà davvero la fine per la coppia storica del Trono Over? Non ci resta che attendere le prossime puntate!