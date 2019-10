Alessia Marcuzzi “ha una casa a Londra”: l’avete mai vista?

Alessia Marcuzzi, la bella conduttrice non solo ha una casa a Roma, ma da quanto si evince da alcuni commenti anche a Londra: l’avete mai vista.

Alessia Marcuzzi è pronta per l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Proprio tra pochissimi istanti, infatti, andrà in onda la sesta ed ultima puntata del viaggio dei sentimenti di ciascuna coppia che, per questa edizione, hanno deciso di partecipare. Come andrà a finire? All’interno del programma, come sappiamo, sono rimaste soltanto tre coppie. Come andrà a finire, quindi, il loro percorso? Beh, ovviamente, questo non lo sappiamo. È proprio per questo motivo che c’è davvero gran fermento. E, come dicevamo, anche Alessia è in ‘ansia’. A proposito della conduttrice, sapete che, da quanto si evince in alcuni commenti Instagram, la bella romana ha anche una casa a Londra? Ebbene si. Scopriamola nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi “ha una casa a Londra”: cosa è emerso su Instagram

Pochissimo tempo fa, vi abbiamo parlato della casa di Alessia Marcuzzi nella Capitale. Seppure la conduttrice abbia continui ed intensi impegni lavorativi, la sua base fissa è Roma. La sua dimora, come descritta in un nostro recente articolo, è davvero bellissima. Ampia, spaziosa e, soprattutto, ricca di elementi ed oggetti che descrivono appieno l’esuberanza e il carattere della bella Alessia. Tuttavia, pochissime ore fa, su Instagram è emersa una notizia davvero ‘choc’. Stando ad alcuni commenti apparsi sotto ad una sua ultima foto, la Marcuzzi avrebbe anche una casa a Londra. Cosa lo fa pensare? Poche ore fa, la conduttrice ha pubblicato uno scatto su Instagram e si è taggata a Londra. Immediata è stata la reazione dei suoi fan che, incuriositi della cosa, hanno chiesto ulteriori delucidazioni. Ecco cosa è stato ‘scoperto’:

Ecco. Stando a quanto spiega l’utente in questione, la bella Alessia avrebbe una casa proprio in quella zona dove si è taggata su Instagram. Insomma, una scoperta davvero incredibile.