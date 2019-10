Temptation Island Vip, per Alex Belli è tempo di visionare le immagini del weekend da sogno della sua fidanzata Delia Duran: la dura reazione.

Siamo giunti, ormai, all’ultima puntata di Temptation Island Vip. Soltanto questa sera, quindi, scopriremo le sorti di ciascuna coppia. Appurato che il percorso di Serena Enardu e Pago è giunto al termine in seguito al loro viaggio nei sentimenti, come andrà a finire per le altre coppie? Ecco. È il turno adesso di Delia Duran ed Alex Belli. La giovane modella, sin da subito, ha iniziato un percorso con il single Riccardo. Suscitando, come abbiamo visto nella puntata precedente, la reazione furiosa del suo compagno. Ma come sarà andata a finire tra di loro? In attesa del loro confronto finale, è opportuno che voi sappiate cosa è accaduto nei loro weekend da sogno. Ed, in particolare, in quello della bella Duran.

Temptation Island Vip, la dura reazione di Alex Belli dopo il weekend da sogno di Delia

Alex Belli era intento a trascorrere una rilassante serata con la single Veronica quando, improvvisamente, è stato chiamato nel pinnettu per visionare alcune immagini riguardanti la sua fidanzata Delia Duran. La giovane modella, come Temptation Island Vip, ha trascorso il weekend da sogno con il single Riccardo. Ed è proprio per questo motivo che alcune immagini sono state mostrate al suo compagno in anteprima. Purtroppo per l’ex attore di Centovetrine, il giovane Belli non ha visto dei momenti molto piacevoli. La sua compagna, per tutta la durate del weekend, è stata particolarmente vicina al tentatore. Certo, la modella ha confessata di essere pazza del suo fidanzato, ma in diverse occasioni è stata molto vicina, seppure in amicizia, al single Riccardo. Immediata è stata, quindi, la reazione di Alex. Che, ritornato nel villaggio, si è letteralmente infuriato. Non è la prima volta. Già nella scorsa puntata, infatti, abbiamo assistito ad una scena di gelosia davvero incredibile. Tuttavia, adesso il Belli è davvero infuriato. Tanto da chiedere il falò immediato.

Primo pinnettu per Delia Duran: la reazione

Anche per Delia Duran, però, è arrivato il momento del primo pinnettu. Durante il quale, la giovane modella ha potuto realmente vedere il legame che il suo fidanzato ha instaurato con la single Veronica. “Si sta vendicando. È un dispetto”, dice la Duran. Tuttavia, se da una parte è consapevole di tale conclusione, dall’altra è la protagonista di una reazione davvero inaspettata. Appena terminate le immagini, Delia sprofonda in una valle di lacrime.