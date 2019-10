Temptation Island Vip, anche per Alex Belli e Delia Duran è tempo di confronto finale: ecco cosa è accaduto e cosa hanno deciso di fare.

Ultima puntata di Temptation Island Vip, ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste. E così, dopo quello di Serena Enardu e Pago, è il turno di Alex Belli e Delia Duran. Ecco. Proprio la coppia che è entrata in netto ritardo all’interno del programma è quella che ha messo più a dura prova i suoi sentimenti. Soprattutto la giovane modella. Appena entrata nel villaggio, infatti, la bella attrice ha mostrato tutto il suo interesse per il single Riccardo. Suscitando, in diverse occasioni, la dura ed incredibile reazione del suo compagno. Ebbene, ma com’è terminato il loro percorso? E, soprattutto, cosa è accaduto durante il loro confronto finale? Scopriamolo insieme.

Alex Belli e Delia Duran, confronto finale a Temptation Island Vip: cos’è accaduto

In diverse occasioni, Alex Belli ha mostrato il suo carattere dopo aver visto alcune immagini non affatto piacevoli riguardanti la sua fidanzata Delia Duran. Temptation Island Vip è anche questo, si sa. È un vero e proprio viaggio nei sentimenti, insomma. Ed è più che comprensibile, quindi, che a volte si hanno delle dure reazioni. Lo abbiamo raccontato in un nostro recente articolo. Tuttavia, placato il malessere per un pinnettu un po’ spiacevole, è tempo anche per l’ex attore di Centovetrine e della sua compagna essere protagonisti del confronto finale. “Avevo bisogno di affetto. Mi mancavi”, tenta di giustificarsi Delia per descrivere il suo comportamento con il single Riccardo. Tuttavia, le sue parole valgono davvero a poco. Certo, gli atteggiamenti di Delia hanno infastidito, e non poco, Alex, ma il loro amore è più forte di tutto. Il loro legame è superiore a tutto quello vissuto nel villaggio. E, proprio per questo motivo, i due decidono di uscire insieme dal programma.