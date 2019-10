Andrea Damante Nicole Mazzocato foto in una discoteca di Brescia: arriva la reazione shock di Thomas, il fidanzato di Nicole

Il gossip del momento vede protagonisti Andrea Damante e Nicole Mazzocato che sono stati pizzicati insieme in un locale nella città di Brescia. L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio sarebbe stata intravista in compagnia del bel deejay veronese, ex di Giulia De Lellis, durante una delle sue serate. Quello che sappiamo è che Andrea Damante è single, mentre Nicole è fidanzata con Thomas Teffah. Nonostante la Mazzocato abbia fatto chiarezza sui social, smentendo i gossip che la vedrebbero in un flirt con Damante, è arrivata la reazione inaspettata di Thomas.

Secondo alcune indiscrezioni Andrea Damante e Nicole Mazzocato hanno iniziato una frequentazione. E lei ha smentito sui social attraverso una Instagram Story:

“Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi.. C’è un’amicizia , come con altri ragazzi che sono solo meno chiacchierati“.

Insomma, la ragazza nega totalmente qualsiasi tipo di rapporto con Andrea che vada oltre la semplice amicizia. Ma come avrà reagito il fidanzato Thomas?

Non bene. Pare, infatti, che il fidanzato di Nicole Mazzocato abbia eliminato tutte le foto con lei sul suo profilo Instagram. Un chiaro segnale che il ragazzo non ha affatto gradito le voci su Nicole, o che magari ci sia un fondo di verità. Staremo a vedere se arriverà un’ulteriore smentita dai diretti interessati.