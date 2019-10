Incidente stradale per Joaquin Phoenix che si è schiantato contro un camion dei pompieri: come sta adesso l’attore di Joker

Il protagonista del momento sulla scena internazionale, Joaquin Phoenix, ha avuto un incidente stradale. L’attore di Joker, film che sta riscontrando un enorme successo, è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua auto, una Tesla, e un camion dei pompieri che era parcheggiato.

L’incidente è avvenuto all’interno di un parcheggio a causa di una curva presa a velocità troppo elevata.

Incidente stradale per Joaquin Phoenix: come sta l’attore di Joker

L’attore di Joker è stato trasportato immediatamente in ambulanza. Dalle condizioni dell’auto, che è andata distrutta, si temeva il peggio. Ma Joaquin Phoenix sta bene ed è rimasto illeso, uscendo dall’auto da solo e contattando lui stesso la polizia e i vigili del fuoco.

Qualcuno ha definito l’accaduto come un brutto presagio o una maledizione che colpirebbe gli interpreti di Joker, data la scomparsa di Heath Ledger, morto a soli 28 anni dopo aver interpretato il famoso clown.

Intanto Phoenix si gode il meritato successo che sta ottenendo dopo il lavoro impeccabile svolto sul set che ha portato come risultato un trionfo cinematografico e meritevole di tanti riconoscimenti.

Per riuscire ad entrare così bene nel personaggio di Joker, Joaquin ha fatto un lavoro incredibile sulla proprio fisico e sulla propria mente; è arrivato a perdere ben 23kg e ha avuto non poche crisi durante le riprese: “Nel mezzo della scena se ne andava e usciva. E i poveri attori al suo fianco pensavano che era colpa loro. Ma non era così, è sempre stato lui, semplicemente non sentiva il personaggio”. Si faceva una passeggiata e poi tornava, pronto a ripetere quella scena” ha dichiarato Todd Phillips.