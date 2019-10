Clizia Incorvaia rivela alcuni retroscena choc a Live Non è la D’Urso sull’ex marito, Francesco Sarcina: “Chiedeva materiale pornografico alle ragazze”

Clizia Incorvaia ha parlato nella serata di domenica 13 ottobre ai microfoni di Live Non è la D’Urso per raccontare quella che è la sua verità sulla fine del rapporto con l’ex marito, Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Un addio che fece abbastanza scalpore anche perché si parlava di un ipotetico tradimento che era avvenuto con il miglior amico di Francesco, Riccardo Scamarcio. Adesso, nel salotto di Barbara D’Urso, Clizia ha rivelato che con Riccardo c’era stato solo un bacio e non tutto quello che ha descritto Sarcina. Ma non solo. Non è tutto. Clizia ha anche rivelato alcuni retroscena molto inquietanti sulla fine del suo matrimonio. Barbara D’Urso è rimasta attonita in più occasioni e stentava a credere ad alcuni episodi che Clizia raccontava con estrema naturalezza.

Tra i tanti programmi, come ricordiamo, Clizia è stata anche protagonista di Pechino Express, una parentesi molto importante per la sua vita soprattutto dal punto di vista professionale perché le ha donato tantissima notorietà. La fine del suo matrimonio non è andata esattamente nel migliore dei modi. “Sono stati due anni infernali”, spiega la donna a Barbara D’Urso, e poi prosegue: “Mi ha fatto violenza psicologica, mi ruppe il telefono. Ho subito due anni che sono stati gli anni più brutti. Sono stata danneggiata dal punto di vista della femminilità, sessualità. Io ho cresciuto mia figlia come una ragazza madre. Tutto l’inverno fuori e ritornava alle sei di mattina. Non mi voleva ai party dopo la reunion con Le Vibrazioni. Io credevo sempre lei. Poi mi sono arrivate le segnalazioni da parte di tanta gente su Instagram. Ho trovato delle chat su Facebook a miliardi di ragazze italiane e chiedeva materiale pornografico ed incontri. Ho tutto conservato, sono nella verità assoluta”. Inoltre, Clizia ha aggiunto di aver sofferto per molto tempo di attacchi di panico. Una situazione che nessuno si augurerebbe mai. Adesso, sembra aver trovato la forza di raccontare tutto.