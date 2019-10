Belen Rodriguez, nuovi ritocchi estetici? La verità svelata ai follower

Belen Rodriguez si è sottoposta a dei nuovi ritocchi estetici? Ecco tutta la verità dell’argentina svelata, pochissimi istanti fa, ai suoi followers.

Belen Rodriguez si è sottoposta a nuovi ritocchi estetici? È questa una delle domande che, pochissimi istanti fa, un’utente Instagram le ha fatto sul suo account social. Ma, prima di sapere qual è stata la risposta dell’argentina, cerchiamo di capire dapprima cosa è accaduto. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la moglie di Stefano De Martino ha deciso di sorprendere i suoi fan. Per la prima volta in assoluto, la showgirl ha voluto mostrare alle sue followers un tutorial sul suo trucco. Con un asciugamano che le copre tutto il corpo e che rischia seriamente di ‘scivolare’, l’argentina ha voluto mostrare il suo make-up odierno. È proprio per questo motivo che, dopo aver chiesto il parere dei suoi followers, è giunta una domanda inerente alla chirurgia estetica. “Hai fatto il filler alle occhiaie”, le chiedono. Ecco cosa risponde.

Nuovi ritocchi estetici per Belen Rodriguez? La verità

Bella come il sole, Belen Rodriguez. Anche in queste ultime Instagram Stories dove, inizialmente, appare senza trucco. È proprio questo, infatti, l’obiettivo dei suoi video: mostrare alle sue fan il make-up del giorno. Tuttavia, terminato il suo tutorial, l’argentina ha voluto chiedere il parere delle sue sostenitrici. Che, come al solito, non hanno affatto deluso le aspettative. Ne sono state, infatti, davvero tantissime che, chi più o chi meno, ha chiesto curiosità sul make-up. Ma non solo. C’è anche chi fa una domanda davvero specifica. A cui, ovviamente, Belen ha risposto senza giri di parole. “Hai fatto qualche filler per le occhiaie?”, le chiedono su Instagram.

Ecco. Belen si è sottoposta, quindi, a nuovi ritocchi estetici? Beh, a quanto pare, non sembra affatto così. Stando a quanto dichiara la showgirl, non si è affatto sottoposta ad alcun tipo di filler o quant’altro. Bensì, sta utilizzando un determinato correttore che, come notato anche dall’utente in questione, gliele rende molto più chiare.

La showgirl argentina risponde a domande ‘intime’

Si è davvero aperta con questa domande, Belen Rodriguez. A chi, infatti, le fa i complimenti per la sua purezza, genuinità e spontaneità, l’argentina risponde che non ama fare stories ‘vis a vis’ perché si imbarazza. In realtà, lo aveva anche già dichiarato in una sua recente confessione Instagram. Eppure, notando il riscontro da parte dei suoi sostenitori, sembra che la showgirl sia molto abile a nascondere tale lato del suo carattere: