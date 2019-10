Anche Caterina Balivo ha voluto scrivere un ultimo saluto per Manuel Frattini, il coreografo morto ieri: ecco il post commovente su Instagram.

Ci siamo. È iniziata una nuova settimana lavorativa. Lo è per tutti noi ‘comuni’. E lo è anche per i Vip. In particolare, per Caterina Balivo. La bella conduttrice napoletana, infatti, tra pochissime ore, sarà nuovamente in diretta con Vieni da Me. Ma come sarà andato il suo weekend? Beh, sarà iniziato davvero alla grande. Tramite un’Instagram Stories, infatti, Caterina ha informato i suoi sostenitori che, proprio nella giornata di sabato, avrebbe dedicato del tempo per se stessa. Quindi: mani, piedi, capelli e ciglia. Una giornata relex, insomma. Che, però, è stata ‘rovinata’ il giorno dopo appena appresa la notizia della morte di Manuel Frattini. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la campana ha voluto dedicata al coreografo un ultimo saluto social. Ecco cosa scrive.

Caterina Balivo, l’ultimo saluto a Manuel Frattini su Instagram

La notizia della morte di Manuel Frattini ha sconvolto praticamente tutti. Alla sola età di 54 anni, il giovane ballerino e coreografo è venuto a mancare in seguito ad un arresto cardiaco. Numerosi sono stati i personaggi dello spettacolo che, appena appresa la notizia, hanno voluto scrivere un messaggio di cordoglio per lui. In primis, Barbara D’Urso. La conduttrice stava rifinendo le ultime cose prima di entrare in diretta con Domenica Live quando ha appreso la tragica notizia. Ed immediata è stata la sua reazione. Ma non solo. Pochissime ore fa, infatti, anche Caterina Balivo ha voluto fare un ultimo saluto per il buon Frattini. Tramite un post Instagram, la campana ha scritto delle parole davvero commoventi. Che testimoniano appieno il buon ricordo che il ballerino ha lasciato a tutte le persone che, durante il suo cammino lavorativo e non, ha incontrato. Ecco cosa scrive Caterina: