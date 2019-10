Cecilia Rodriguez senza reggiseno su Instagram: gli occhi di tutti cadono lì; ecco il post che ha fatto impazzire i followers.

Cecilia Rodriguez è una delle donne più desiderate del momento. Come la bellissima sorella Belen, l’argentina fa sognare i fan sui social, con foto e video che raramente passano inosservate. Nello specifico su Instagram, che è ormai il social preferito dai vip. Proprio poco fa, Chechu ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente incantato i folowers. Il motivo? La showgirl non indossa il reggiseno. A coprire leggermente la ‘scena’ ci ha pensato una pianta, ma lo scatto ha comunque infiammato i fan! Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez senza reggiseno su Instagram: lo scatto che ha fatto impazzire i fan

Basta poco a Cecilia Rodriguez per far impazzire i suoi fan. O meglio, i suoi followers. È così che si chiamano i fan di Instagram, e la bella Rodriguez può contare su una schiera numerosissima di seguaci. Ai quali, qualche ora fa, ha fatto una sorpresa più che gradita. Una foto che non è passata inosservata. Il motivo lo lasciamo scoprire a voi:

Ebbene si, Cecilia non indossa il reggiseno, nello scatto postato poco fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Uno scatto che, come è facile intuire, ha letteralmente scatenato i fan della bella Rodriguez. Una pioggia di complimenti si è abbattuta sul post, è c’è chi ha ironizzato sulla ‘fastidiosa’ presenza della pianta in primo piano: “Si ma leva quella pianta” e “Maledette piante!” sono alcuni tra i commenti apparsi sotto la foto dell’argentina. Che, come sempre, ottiene il pieno di like e commenti. Che dire, Cecilia non sbaglia un colpo! E Ignazio Moser è senza dubbio uno degli uomini più invidiati del momento!