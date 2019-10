Tutto su Jean Pierre, il corteggiatore di Gemma Galgani che la bacia in studio, ma non prova attrazione.

Il trono Over di Uomini e Donne di oggi è molto interessante. La puntata di oggi, 14 ottobre, del programma di Maria De Filippi regalerà infatti dei momenti super divertenti per via della solita diatriba tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma non solo. La dama di Torino, infatti, farà il famigerato gioco della mela a centro studio insieme a Jean Pierre e scatterà il bacio tra i due. Ma chi è Jean Pierre? L’uomo che pare aver conquistato il cuore di Gemma?

Chi è Jean Pierre di Uomini e Donne

La domanda che i fan di Uomini e Donne e del Trono Over si stanno ponendo riguarda proprio lui, Jean Pierre. Chi è il corteggiatore di Gemma? Si tratta di un uomo molto affascinante che a tratti ricorda Giorgio Manetti. Pare però che lui non provi particolare attrazione per Gemma e che voglia continuare a conoscerla perché si è trovato bene soprattutto a livello mentale. Nemmeno a dirlo la Galgani è già innamorata persa e spreca lacrime su lacrime per lui. Sulla sua vita privata non sappiamo molto, anzi, poco e niente. Non si è presentato accuratamente e quindi anche per quanto riguarda l’età non ci sono certezze. A vederlo pare comunque intorno ai 60 anni, in ogni caso più giovane di Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Jean Pierre

A quanto sappiamo dalle anticipazioni del Trono Over, Gemma e Jean Pierre si baceranno in studio facendo il gioco della mela. Eppure tra i due le cose non sembrano andare per il meglio e la Galgani sarà, ovviamente in crisi. Sempre secondo le ultime news Ida Platano chiuderà definitivamente la porta in faccia a Riccardo Guarnieri per buttarsi tra le braccia di Armando. L’unico che è riuscita a strapparle un bacio dopo il suo ex fidanzato. Tra i due sarà amore?