Bianca Guaccero a Detto Fatto si è sfogata ed ha rivelato il motivo per il quale è così magra: lo ha fatto in seguito alle cattiverie ricevute dagli hater sui social.

Bianca Guaccero è una modella, attrice e presentatrice televisiva: è al timone di Detto Fatto, il factual show che va in onda nel pomeriggio su Rai 2. La bellissima conduttrice si è trovata spesso al centro di polemiche sui social. Perchè? C’è chi proprio non riesce ad accettare il suo fisico e così decide di insultare e sparare cattiverie sui social, nel profilo della donna. Durante la rubrica del gossip nella diretta del programma, la Guaccero ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa e rivelare a tutti il motivo per il quale è così magra, rispondendo soprattutto agli hater che si ritrova spesso nei suoi post di Instagram. Ecco le sue parole.

Bianca Guaccero a Detto Fatto si sfoga: “Ecco perchè sono così magra”

La verità di Bianca Guaccero riguardo il suo fisico, descritto da molti “troppo snello”, riguarda il metabolismo. Imbeccata da Jonathan Kashanian durante lo show Detto Fatto, la showgirl ha risposto pubblicamente a tutti coloro che la offendono sui social e la accusano di essere troppo magra.

“Qualche anno fa, circa 15, ero in carne anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali. Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante” spiega Bianca in diretta su Rai 2. Ha continuato: “Il mio metabolismo è cambiato”. Insomma, non c’è da preoccuparsi per la bellissima conduttrice tv che si ritrova spesso con commenti di haters davvero poco piacevoli. Non ha alcun problema alimentare: il suo corpo con la gravidanza è cambiato ed il suo fisico non ha nulla che non va!