Kate Middleton, la “segreta” scoperta: ha un secondo lavoro, i dettagli

Kate Middleton, la “segreta” scoperta: sembrerebbe, infatti, che la Principessa abbia un secondo lavoro, ecco tutti i dettagli.

Kate Middleton non è certamente la Principessa che ci aspetteremmo guardando i film o leggendo le favole. Kate infatti non è la classica Principessa altezzosa amante degli sfarzi, del lusso e delle frivolezze. La Principessa è infatti attivamente impegnata nel sociale partecipando ad azioni benefiche, congressi e visite nei luoghi più bisognosi di aiuto nel Mondo. Kate Middleton è spesso accompagnata dal marito William nella visita di questi luoghi. Nonostante non sia amante delle frivolezze, la Middleton è un’icona di stile, proprio grazie alla sua semplicità e alla sua grazia. Ma non solo. Sembrerebbe che la moglie di William abbia un secondo lavoro. Ecco tutti i dettagli.

Kate Middlton, la “segreta” scoperta: il secondo lavoro della principessa

Kate Middleton oltre ad essere super impegnata con azioni benefiche, i congressi e con i suoi tre splendidi figli: George, Charlotte e Louis di Cambridge, la Principessa ha anche un secondo lavoro. La Principessa Kate si occupa infatti di matrimoni, ma non come una wedding planner normale. Infatti ci si potrebbe aspettare che organizzi il matrimonio dall’inizio alla fine, ma non è così. Kate Middleton infatti non cura i dettagli delle cerimonie, quei particolari a cui nessuno penserebbe, ma che poi rendono il tutto molto magico e indimenticabile. Kate ricopre il ruolo di “Cupido“, la Principessa infatti studia gli invitati presenti alle cerimonie e combina gli incontri tra le potenziali anime gemelle. Cerca di capire chi andrebbe d’accordo con chi, e perché. La principessa si è mostrata molto abile in questo ruolo, lo dimostra il fatto che sia riuscita a “creare” coppie che poi nel tempo si sono mostrate molto affiatate. Ne è l’esempio la coppia formata dal migliore amico di William,Thomas e dalla maestra di George Lucy, i due si sono conosciuti grazie alla Middleton e ancora oggi sono una coppia super affiatata.