Laura Chiatti, la confessione ‘piccante’ su Marco Bocci: ecco quante volte lo fanno a settimana. La rivelazione a Detto Fatto.

Nella puntata di oggi di Detto Fatto, tra gli ospiti di Bianca Guaccero c’è stata anche lei, la bellissima Laura Chiatti. L’attrice è stata protagonista di una interessante intervista, durante la quale si è lasciata andare ad alcune confessioni abbastanza ‘intime’. Tutto è nato da una domanda della Guaccero, che ha ripreso una vecchia dichiarazione di Laura: l’attrice rivelò di avere rapporti intimi due volte al giorno. Sarà ancora così ora che è sposata con Marco Bocci? La Chiatti ha rivelato tutto in diretta. Ecco cosa ha raccontato a Bianca Guaccero.

Laura Chiatti, la confessione ‘piccante’ su Marco Bocci: “Due volte a settimana!”

Laura Chiatti e Marco Bocci formano una delle coppie più belle del momento. Si, perché loro sono davvero bellissimi. E super innamorati. L’attrice è stata ospite di Bianca Guaccero nella puntata di oggi di Detto Fatto. E, nel corso dell’intervista nel programma non potevano mancare le domande sul suo bel marito. In particolare, sulla loro vita sessuale! Sì, perché la Guaccero ha chiesto spiegazioni all’attrice riguardo una dichiarazione fatta tempo fa, quando ancora non era legata all’attore Marco Bocci. La Chiatti aveva dichiarato di fare sesso due volte al giorno. Sarà ancora così? “Era una battuta che è stata mal interpretata! Dissi persino di farlo più di due volte al giorno”, spiega la Chiatti a Detto Fatto. E , dopo un po’, arriva la rivelazione sui rapporti con Bocci: “Con i bambini tutto un po’ cambia. Più che due volte al giorno, due a settimana!”, dichiara l’attrice, rispondendo alla curiosità della conduttrice. Laura e Marco hanno infatti due splendidi bambini, Enea e Pablo.