Le Donatella, splendido annuncio su Instagram: arriva la notizia che tutti aspettavano, la foto delle gemelle in costume fa impazzire i fan.

Silvia e Giulia Provvedi, conosciute anche come Le Donatella, sono due personaggi molto amati e seguiti su Instagram, dove hanno un unico profilo con il loro nome d’arte. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la vita delle due sorelle è finita ancora di più sotto i riflettori, in paticolare quella di Giulia, con i gossip sulla sua storia con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ultimamente però Silvia e Giulia si stanno dedicando tanto al lavoro, in particolare quello sui social, ma anche alla musica, che è la loro più grande passione. Dopo il successo del loro Summer Tour, le gemelle hanno dato ai fan la notizia che aspettavano: l’annuncio è arrivato poco fa su Instagram, con una foto mozzafiato delle due ragazze in costume.

Le Donatella, foto mozzafiato in costume: l’annuncio che tutti i fan aspettavano

Le Donatella sono ‘nate’ come cantanti, partecipando a X Factor nel 2012. Lì è cominciato il loro grande successo, che le ha portate poi al centro del gossip per le loro relazione amorose e la partecipazione ad altri programmi televisivi di successo. Da sempre appassionate di musica, le due sorelle sono state anche giudici del programma musicale All Together Now. Insomma, la loro intenzione sembra quella di volersi riaffermare come cantanti, e dopo il Summer Tour di questa estate, arriva il loro nuovo singolo. Le due gemelle lo hanno annunciato poco fa su Instagram, dicendo che tra 11 giorni uscirà la loro nuova canzone, della quale non si sa ancora nulla, se non che si tratterà di una vera ‘bomba’.

Nella foto in cui pubblicizzano la loro canzone, le gemelle indossano dei costumi da bagno che mettono in mostra il loro fisico mozzafiato. Tanti infatti sono i commenti dei fan che si complimentano per la loro bellezza. Molto particolari anche le acconciature delle due sorelle, che fanno pensare un po’ agli anni ’90. Del loro singolo non si sa nulla, e allora non ci resta che aspettare 11 giorni per scoprire tutto!