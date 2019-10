Lory Del Santo mamma a 61 anni? La rivelazione in diretta a Pomeriggio 5; ecco cosa è successo nella puntata di oggi.

Anche oggi, come di consueto, la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata dedicata al gossip. Dopo una lunga pagina di cronaca, Barbara D’Urso ha invitato ad entrare in studio tanti ospiti. Tra questi, anche la coppia formata da Lory Del Santo e il suo giovane fidanzato Marco Cucolo. L’amore tra i due prosegue a gonfie vele, a tal punto che i due starebbero pensando di metter su famiglia. La notizia che Lory volesse diventare di nuovo mamma ha fatto il giro del web. La showgirl ha deciso di parlarne oggi in studio dalla D’Urso.

Lory Del Santo mamma a 61 anni? La rivelazione in diretta a Pomeriggio 5: “Io e Marco vogliamo una bimba in affido”

Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cucolo hanno intenzione di prendere in affido una bambina. Lo hanno rivelato oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5. Lory ha raccontato di aver sempre avuto il desiderio di una figlia femmina, anche prima dei tragici eventi che hanno sconvolto la sua vita: Lory ha infatti perso due figli, il piccolo Conor , nato dall’amore con Eric Clapton, morto a soli 4 anni, e Loren, che si è tolto la vita a soli 19 anni a causa di una malattia. Eventi tragici, che hanno segnato la vita di Lory, che però a 61 anni, sente ancora forte il desiderio di maternità: “Ho ancora tanto amore da dare, mi sento particolarmente in forma e ho forte il desiderio di una bambina.” Non sono mancate critiche in studio, ma a chi ha attaccato la giovane età di Marco, Lory risponde: “Marco è un uomo non un bambino, ha quasi 30 anni.”. E la D’Urso mette a tacere le polemiche così: “Conta la capacità di dare amore! Esistono persone che sapranno capire se è possibile dare un bambino a Lory e a Marco. Se fosse così, sono sicura che loro saranno capacissimi di essere genitori”. E voi, cosa ne pensate di questa storia?