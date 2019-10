Temptation Island Vip Nathaly Caldonazzo, flirt con un tentatore? La foto che insinua il dubbio

Dopo Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo ha iniziato un flirt con uno dei tentatori del programma? Ecco la foto che insinua il dubbio.

Il suo percorso a Temptation Island Vip è terminato poche settimane fa. Insieme al suo fidanzato Andrea Ippoliti, Nathaly Caldonazzo era tra le sei coppie che, per questa seconda edizione del programma, hanno deciso di compiere un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Purtroppo per lei, il suo percorso non è andato a buon fine. Sin dal primo momento, il suo compagno ha legato particolarmente con la single Zoe Mallucci. Lasciandosi andare, in diverse occasioni, a dichiarazioni davvero incredibili. È proprio per questo motivo che, dopo un falò di confronto infuocato, la showgirl ha deciso di lasciarlo. Tuttavia, a distanza di alcune settimane, sembrerebbe che la Caldonazzo abbia un flirt con uno dei tentatori. O, perlomeno, è una particolare foto che lo fa pensare. Ecco di che cosa parliamo.

Nathaly Caldonazzo, flirt con un tentatore di Temptation Island Vip? La foto

Il suo percorso all’interno dell’Is Morus Relais, purtroppo, non è durato molto. Tutto ciò che Nathaly Caldonazzo ha visto del suo fidanzato Andrea insieme alla single Zoe è bastato da farle chiedere un falò di confronto anticipato. Decidendo, poi, di lasciarlo immobile sul tronco. Sono passate settimane da quel momento, ma nulla è cambiato. Come dichiarato da entrambi in una recente ospitata a Uomini e Donne, da quel momento i due non si sono più incontrati né sentiti. Andrea ha iniziato una conoscenza, ‘frequentazione’ con la giovane Mallucci. Nathaly, dal canto suo, si diceva ‘single’. Ecco. Sembrerebbe che, a distanza di qualche settimana, qualcosa sia cambiato. Una recente foto pubblicata dalla showgirl pubblicata su Instagram lascerebbe pensare che ci sia un flirt in corso con uno dei tentatori di Temptation Island Vip. Ecco di che cosa parliamo:

Certo, non c’è nulla di ‘scandaloso’ in questa foto. Tra l’altro, l’hashtag “amicizia” fa pensare che non c’è nulla tra di loro, eppure diversi sono i commenti che testimoniano la loro contentezza nel vederla felice accanto ad un altro uomo.