Nicole Mazzocato è stata beccata, nelle ultime ore, insieme ad Andrea Damante: cosa bolle in pentola? L’ex corteggiatrice fa chiarezza su Instagram.

La segnalazione è di qualche ora fa. Nicole Mazzocato è stata beccata insieme ad Andrea Damante. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio sarebbe stata intravista, da quanto si evince da alcune testimonianza sul web, in compagnia del bel deejay veronese durante una delle sue serate. Cosa bolle in pentola? È questa la domanda che, appena appresa la notizia, milioni di utenti social si sono posti. Perché se da un lato l’ex tronista è single, dall’altro, invece, Nicole non lo è affatto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la giovane Mazzocato ha voluto fare chiarezza tramite un’Instagram Stories.

Nicole Mazzocato beccata con Andrea Damante: la verità

Appena si è diffusa sul web, gli utenti web sono praticamente impazziti. È vero che Nicole Mazzocato ed Andrea Damante sono stati beccati insieme? Beh, si. Certo, sono stati fotografati nella stessa discoteca in atteggiamenti nient’affatto equivoci, sia chiaro. Eppure, su Instagram si è iniziato a parlare di frequentazione, flirt in corso. Insomma, chi ne ha più ne metta. Certo, non ci sarebbe nulla di male. Sono entrambi giovani. Soltanto che, come sappiamo e ricordato poco fa, Nicole è felicemente fidanzata con Thomas Teffah. Perciò, cosa bolle in pentola? Beh, a quanto pare, nulla. Pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta su Instagram proprio per fare chiarezza. Infatti, tramite un’IG Stories, l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha raccontato tutta la verità in merito a quest’avvistamento. Ecco cosa dichiara:

Beh, sembra che l’arcano sia stato svelato. Tra Nicole ed Andrea c’è di base una semplice amicizia. Ma che è chiacchierata molto, soltanto perché il deejay è una persona conosciuta.