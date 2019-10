Lo stilista Roberto Cavalli è stato ricoverato all’ospedale di Milano per un problema di salute: ecco le sue condizioni.

E’ di poco fa la notizia del ricovero dello stilista Roberto Cavalli, che è stato portato in ospedale a Milano per un problema di salute. Lo stilista ha 78 anni ed è amatissimo dal pubblico, tanto che la notizia del suo ricovero ha fatto subito il giro delle più importanti testate giornalistiche, scatenando l’apprensione e l’ansia dei milioni di fan dello stilista di fama internazionle. Al suo capezzale ci sono la compagna Sandra Nillson e le figlie Rachele e Cristiana, che non lo lasciano mai, così come non lo abbandona l’affetto di suoi numerosissimi amici e colleghi. Ma qual è il motivo del ricovero di Cavalli? Ecco le sue condizioni.

Roberto Cavalli ricoverato all’ospedale di Milano: le sue condizioni

Roberto Cavalli è stato ricoverato in ospedale a Milano e le sue condizioni non sembrano essere particolarmente gravi. Lo stilista ha un problema di salute, del quale però non ha mai voluto parlare con chiarezza. Non si conoscono, dunque, i motivi per cui Cavalli è stato ricoverato, né si sanno con certezza le sue reali condizioni. L’unica cosa sicura, è che lo stilista è sveglio e si sente abbastanza bene, perché poche ore fa ha pubblicato un post su Facebook per tranquillizzare amici e fan.

Nella foto pubblicata sul suo profilo, lo stilista fiorentino è con la compagna, l’ex coniglietta di Play Boy Sandra Nillson, e ha dei tubi medicali nel naso, ma sorride, insieme alla fidanzata. Cavalli racconta ai fan di essere in ospedale a Milano per una cosa non grave, ma aggiunge che si sente comunque nervoso. Le sue parole sono soprattutto di ringraziamento per la compagna e per le figlie, che gli stanno accanto in questo momento delicato: ‘Sono molto fortunato ad avere accanto i miei angeli’ – scrive – ‘E mi aspetto messaggi di affetto da chi mi ama in tutto il mondo’. Alla fine del post lo stilista ha voluto mandare un saluto speciale a tutti i suoi amici, definendoli la sua ‘più grande ricchezza’.