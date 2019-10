Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: “Non ce la fa…”; la frecciatina della giornalista arriva su Twitter.

Michelle Hunziker è la nuova conduttrice di Amici Celebrities. La bella svizzera ha preso il posto di Maria De Filippi, presto impegnata con Tu si que vales ogni sabato sera. La versione vip del talent Amici infatti è stata sposata al mercoledì: a Michelle l’arduo compito di sostituire Queen Mary. Che però tornerà nella prossima puntata, in una vesta inedita: Maria De Filippi sarà il quarto giudice della serata, il giudice speciale. Un ritorno, questo, che ha fatto abbastanza discutere. Ne ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, con un tweet in cui non elogia particolarmente la Hunziker. Diamo un’occhiata.

Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: “Non ce la fa da sola ad Amici Celebrities”

Maria De Filippo torna ad Amici Celebrities come quarto giudice della prossima puntata del talent. Per qualcuno, c’è un motivo ben preciso per questo ritorno. Secondo Selvaggia Lucarelli, la conduzione di Michelle Hunziker non ha soddisfatto, e il programma ha ‘corso ai ripari’ introducendo Maria nella nuova veste di giudice. La Lucarelli ha espresso la sua opinione attraverso Twitter, con un tweet che non è passato di certo inosservato:

Selvaggia Lucarelli utilizza una metafora per descrivere il cambiamento alla conduzione di Amici Celebrities. Una frase in cui non risparmia la sua abbastanza chiara opinione su quanto fatto da Michelle durante la sua prima puntata: “La Hunziker da sola non ce la fa”. Sarebbe questo, quindi, il motivo del ritorno di Maria De Filippi nel talent, seppur in un ruolo diverso e, probabilmente, solo per la prossima puntata, che andrà in onda tra due giorni. Non ci resta che attendere mercoledì per vedere la De Filippi nelle nuove vesti di giudice. E voi, siete d’accordo con Selvaggia Lucarelli?