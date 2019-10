Paolo Bonolis, suo figlio maggiore Stefano è convolato a nozze con l’americana Candice Hansen: ecco la sua età e il suo profilo Instagram.

Stefano Bonolis, il figlio del grande Paolo, è convolato a nozze. Ebbene si. È proprio così. Sabato 12 Ottobre 2019, il conduttore Mediaset, insieme alla sua famiglia, ha partecipato al matrimonio del suo primogenito. Sul profilo social di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo, infatti, ci sono numerose foto che riguardano proprio questo evento. Ecco, ma chi è la dolce fanciulla che è entrata a fare parte a tutti gli effetti della famiglia Bonolis? Si chiama Candice Hansen. Ed è originaria di Houston. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla giovane ragazza. E, soprattutto, su questo matrimonio.

Paolo Bonolis, il figlio Stefano si è sposato con Candice Hansen

È diventato un vero e proprio matrimonio ‘virale’ quello tra Stefano Bonolis, figlio del conduttore Paolo, e la sua giovane Candice Hansen. La coppia, come dicevamo precedentemente, è convolata a nozze il 12 Ottobre scorso. Il matrimonio si è svolto a New York, quindi in America. Ed, in particolare, allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington. La festa è stata la classica festa americana. O, perlomeno, è quello che si deduce da alcune foto che Sonia Bruganelli, attuale moglie di Paolo, ha pubblicato sul suo profilo social per condividere con i suoi fan la gioia del momento. Stefano è il primogenito del conduttore di Mediaset. Ed è più che normale che, in questo giorno così speciale, la gioia di tutta la famiglia fosse davvero incommensurabile. Ma cosa si sa della ragazza che ha sposato il giovane Bonolis. Scopriamolo insieme.

Chi è Candice Hansen, moglie di Stefano Bonolis

Candice Hansen, è questo il nome della giovane che ha sposato Stefano Bonolis, ha origini americane. È nata, infatti, ad Houston, anche se attualmente vive a New York. È proprio qui, infatti, che i due giovani ragazzi vivono. Purtroppo, della ragazza si sa davvero ben poco. Eppure, se si ‘spulcia’ con attenzione il suo profilo Instagram si capisce appieno il motivo per cui il buon Bonolis abbia perso la testa per lei. La giovane americana, infatti, vanta di una bellezza davvero celestiale. E le sue foto social lo testimoniano a gran voce. Capelli lunghi e biondi, forme al posto giusto ed occhi chiari, rappresentano alcuni degli elementi principali di questa bellezza americana. Eccone qualche scatto: