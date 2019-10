Taylor Mega e Giorgia Caldarulo contro Giorgia Venturini a Live Non è la D’Urso: volano parole forti nel salotto di Barbara D’Urso

Faccia a faccia molto duro tra Taylor Mega e Giorgia Venturini. Come sempre si parla della relazione tra l’influencer Taylor e Giorgia Caldarulo, accusate di aver messo in scena questa finta relazione per motivi di gossip e pubblicità ed attirare l’attenzione mediatica.

La Venturini inoltre ha accusato Taylor Mega di averle proposto già in passato di mettere in atto uno scoop creato a tavolino durante l’Isola dei Famosi.

Parole forti nello studio di Barbara D’Urso che ha deciso di accendere il dibattito tra le tre protagoniste coinvolte in questa vicenda.

Taylor Mega contro Giorgia Venturini a Live Non è la D’Urso: “Rosica perché non sono stata con lei”

Durante lo scontro in diretta a Live Non è la D’Urso, Taylor Mega ha innanzittutto accusato Giorgia Venturini di non aver preso le sue difese durante una situazione particolare: “Io stavo con uomo violento e la Venturini anziché prendere le mie parti prese le sue. Che amica…”.

Poi si è passati all’argomento scottante. Taylor lancia la bomba dichiarando che sarebbe stata proprio la Venturini a provarci con lei.“E’ lei che ci provava con me, non il contrario”, precisa Taylor. “A lei nessuno la calcola e rosica perché non sono mai stata con lei”.

A tal proposito ha mostrato dei presunti messaggi compromettenti a Barbara D’Urso che ha preferito non commentare.

La Venturini però non ci sta e dichiara: “All’ Isola mi disse fidanziamoci e diamo scandalo”. Dichiarazione che confermerebbe la falsa relazione tra Taylor e la Caldarulo, confermata anche dal fatto che la stessa conduttrice ha affermato di essere in possesso di ulteriori prove fornite dal giornalista Alan Fiordelmondo e che confermerebbero la finta storia tra le due.

La D’Urso vuole capirci di più sul presunto accordo che Taylor Mega avrebbe cercato con Giorgia Venturini durante l’Isola dei Famosi per finire sui giornali, ma Giorgia preferisce chiudere la discussione: “Volevo solo dire che io non ho bisogno di Taylor Mega per finire sui giornali, tantomeno per fare le vacanze in Sardegna”.