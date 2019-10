Taylor Mega manda in delirio i fan con una story irresistibile su Instagram: l’influencer apre la cerniera del vestito e mostra davvero ‘troppo’…

Taylor Mega sa sempre come far parlare di sé. L’influencer ultimamente è al centro del gossip per la sua storia con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e tutti ne parlano, anche perché secondo alcuni la relazione tra le due ragazze sarebbe stata pensata a tavolino per aumentare la visibilità di entrambe. Taylor non ci sta a queste accuse e ne ha parlato anche ieri, ospite a Live – Non è la D’Urso. Ma non è tutto. Taylor è anche molto seguita per le foto e i video che pubblica su Instagram, che mostrano tutta la sua bellezza, mettendo in evidenza il suo corpo mozzafiato. L’ultimo post che ha condiviso sul suo profilo non fa eccezione: l’influencer è davvero irresistibile e quando si apre l’abito mostra qualcosa di ‘troppo’…

Taylor Mega si apre il vestito e mostra ‘troppo’: video irresistibile

Taylor Mega è sulla bocca di tutti in questo periodo, soprattutto per la sua vita amorosa, che sembra aver trovato una sua stabilità nella relazione con Giorgia Caldarulo, anche se le voci sull’influencer non si placano mai. Lei però va avanti per la sua strada con serenità e poco fa ha pubblicato delle foto davvero irresistibili. Taylor ha fatto da modella per un marchio e nelle story ha pubblicato una ‘preview’ della pubblicità. Nel video si vede l’influencer che si avvicina alla telecamera e mentre cammina si apre la cerniera del suo mini abito nero. La zip è sul davanti e quando Taylor la apre, mostra il reggiseno di pizzo nero che indossa sotto il vestito, con il suo decolleté esplosivo.

Ma se la story ha fatto impazzire i fan, ancora di più ha fatto il post finale, in cui la zip del vestito è tutta abbassata e si vede davvero ‘troppo’. “Prova a resistermi”, recita la didascalia dello scatto. Effettivamente, vista così, Taylor Mega è davvero irresistibile.