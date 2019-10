Temptation Island Vip: come ha risposto Serena a Pago? Lui le chiede la verità, lei all’improvviso fa un gesto che non promette nulla di buono.

Temptation Island Vip, ormai siamo alla puntata finale. C’è molto ancora da risolvere. Particolari di cui ancora non si è discusso. Le coppie si trovano al bivio che aspettavano, forse, proprio dalla prima puntata. Adesso, siamo alla sesta ed ultima. Bisogna fare una scelta. Bisogna decidere assolutamente se uscire con il proprio partner dal villaggio oppure tagliare i ponti. Sì, insomma, chiudere definitivamente. Tutti durante la trasmissione hanno avuto il proprio percorso. Tutti hanno fatto già delle piccole scelte. Hanno assunto un certo tipo di comportamento e, adesso, al falò finale, dovranno assumersene tutte le responsabilità.

Temptation Island Vip: il gesto di Serena Enardu nell’ultimo falò con Pago

E’ un po’ quello che si chiedono tutti. Ci siamo lasciati con un interrogativo grosso quanto una casa. Ma di più: quanto l’intero villaggio di Temptation Island Vip. In uno degli ultimi video vediamo Pago che domanda a Serena: “Vuoi uscire con me dal villaggio?”. Lei ha la testa tra le mani e si copre il viso che intanto è solcato da qualche lacrima: un gesto che non passa inosservato alle telecamere. Quale sarà la sua risposta? Non sarà semplice. Non lo sarà affatto per Serena e neanche per Pago. La decisione, qualunque essa sia, richiederà uno sforzo immenso dal punto di vista psicologico affinché tutto ritorni alla normalità, a come era prima di entrare a far parte del programma.

I toni che Pago assume durante il falò finale non promettono nulla di buono. Comincia ad alzare la voce e Serena è in evidente difficoltà: “L’amore è verità”, continua a ripeterle. Come andrà a finire tra i due? A tal proposito, evidenziamo che Gabriele Parpiglia avrebbe lasciato trapelare qualcosa sulla vicenda proprio nei giorni scorsi: “A volte chi lascia soffre di più”. Insomma, di sicuro, le condizioni in cui sono arrivati al falò finale non promettono bene. Però, non si può mai sapere. Tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. A volte, basta soltanto uno sguardo…