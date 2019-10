Chi sono i The Jackal: età, vita privata e Instagram dei comici che fanno parte del gruppo, e com’è nato il loro grande successo sul web e in tv.

I The Jackal non hanno certo bisogno di presentazioni. Il gruppo di comici proveniente da Napoli e provincia è diventato ormai un vero e proprio fenomeno del web, e non solo. I loro video virali li hanno portati anche in tv e addirittura al cinema, con il film ‘Addio fottuti musi verdi’, che li ha visti protagonisti. 4 sono i volti principali dei video che pubblicano, e parliamo di Ciro Priello, Gianluca Colucci, Simone Ruzzo e Fabio Balsamo, ma in realtà il gruppo che lavora al progetto The Jackal è ben più numeroso: proviamo a scoprire qualcosa in più sulla storia e sulla carriera dei singoli protagonisti, che stasera saranno ospiti di Stefano De MArtino su Rai Due a ‘Stasera Tutto è Possibile’.

The Jackal, chi sono: tutto sui protagonisti del gruppo di comici diventato un fenomeno del web

Il progetto The Jackal è cresciuto in maniera esponenziale negli anni, diventando un vero e proprio fenomeno. Oggi, dietro i video che i comici pubblicano in rete, c’è il lavoro di oltre 20 persone. I protagonisti principali dei video, invece, sono 4: proviamo a conoscerli meglio. Ciro Priello e Simone Ruzzo si conoscono fin da bambini, e con Francesco Capaldo hanno creato il gruppo ‘The Jackal’, in italiano ‘sciacalli’, nato dall’idea di prendere spunto da tutto quello che accadeva intorno a loro. Alle scuole medie i tre ragazzi, durante un laboratorio di regia e sceneggiaturca, cominciano a fare video e a pubblicarli, creando la serie web ‘Lost in Google’. Nel 2011, i produttori di Ciaopeople decidono di finanziare i loro video. Da qui parte il loro grande successo, che dura ancora oggi.

Con Ciro e Simone vediamo sempre anche Fabio Balsamo, attore teatrale originario di Casalnuovo e diplomato all’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli. Personaggio simpaticissimo, Fabio è diventato uno dei volti principali dei The Jackal, insieme a Gianluca Colucci, entrato nel gruppo solo dal 2017, e conosciuto come ‘Fru’. 24 anni, Gianluca ha cominciato pubblicando dei video sul web, ma sono stati proprio i The Jackal a regalargli il successo, dopo averlo notato su YouTube. Colucci è stato una grande rivelazione per il pubblico, che è letteralmente pazzo di lui. I comici sono un vero e proprio fenomeno del web, le loro pagine sui social pullulano di followers: circa 2 milioni di seguaci su Facebook e oltre 800mila su Instagram, circa 150mila invece i fan di Twitter.