Alessia Marcuzzi a Le Iene Show: uno ‘strano’ dettaglio non passa inosservato. Lo avete notato anche voi?

Questa sera , su Italia Uno, una nuova puntata de Le Iene Show. Il programma di Davide Parenti, quest’anno, può contare su un numero veramente ampio di conduttori, che si alterna durante le serate. Stasera è la volta di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. E quest’ultima, come di consueto, ha postato su Instagram l’outfit scelto per la serata. La foto è stata invasa dai commenti dei fan. In particolare, qualcuno ha notato uno ‘strano’ dettaglio fisico nella conduttrice. Che ha risposto personalmente al curioso commento. Ecco il botta e risposta su Instagram.

Alessia Marcuzzi a Le Iene Show, lo ‘strano’ dettaglio: cosa ha al collo?

Ieri a Temptation Island Vip, oggi a Le Iene Show: Alessia Marcuzzi è inarrestabile. La conduttrice, anche stasera, è più carica che mai, al fianco del suo collega Nicola Savino. Ma c’è qualcuno che ha notato qualcosa di strano in lei, proprio questa sera. Alcuni commenti su Instagram fanno riferimento al collo della conduttrice: cosa ha di strano? È stata la stessa Alessia a sciogliere ogni dubbio. Date un’occhiata al botta e risposta nato su Instagram:

“Sono rughe“, dichiara apertamente la Marcuzzi, chiudendo la questione con una risata. L’utente ha notato degli strani rigonfiamenti nel collo della conduttrice, che ha sciolto ogni dubbio con la sua risposta. L’ennesima dimostrazione della spontaneità e semplicità di Alessia Marcuzzi. Che ieri ha condotto l’ultima puntata di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti dedicato alle coppie famose. Un’esperienza unica per Alessia, che, al termine del programma, ha ringraziato con post la grande famiglia di Temptation e, in particolare, Maria De Filippi. Vi piacerebbe rivederla anche nella prossima edizione del reality dedicato ai sentimenti?