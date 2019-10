A poche ore dalla fine di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è stata la protagonista di una splendida notizia social: ecco di cosa parliamo.

Il percorso di Temptation Island Vip è finito. Dopo ben sei settimane di messa in onda e ben 21 giorni trascorsi all’interno del villaggio da parte dei fidanzati e delle fidanzate, la seconda edizione del programma di Canale 5 ha, purtroppo, chiuso i battenti. È stata la prima di Alessia Marcuzzi. E, stando ai dati auditeli, ha riscosso un successo davvero spropositato. Ebbene. Ma come sarà stata vista la conduzione della bella romana da parte del pubblico? Ecco. Proprio a tal proposito, a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata, la Marcuzzi ha ricevuto una splendida notizia. Ecco cosa è accaduto su Instagram.

Temptation Island Vip, splendida notizia per Alessia Marcuzzi a poche ore dalla fine

È stato un viaggio nei sentimenti davvero intenso quello di quest’anno a Temptation Island Vip. Le coppie che vi hanno partecipato in quest’edizione hanno realmente messo a dura prova i loro sentimenti. C’è chi ne è uscito più forte di prima. Come Alex Belli e Delia Duran. E chi, invece, ne è uscito ‘a pezzi’. Come, Serena Enardu e Pago. Tuttavia, la vera e propria scoperta è stata la conduttrice di quest’edizione. Per la prima volta in assoluto, la bella romana è stata al timone di un programma diverso dal solito. E sembra che non abbia affatto deluso le aspettative dei suoi sostenitori. A testimoniarlo, infatti, è la splendida notizia di cui è stata protagonista appena terminato lo show di Canale 5. Ecco, infatti, cosa è accaduto sul suo profilo Instagram a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata:

Ebbene si. Da come si può chiaramente vedere dallo screenshot riproposto in alto, alcuni dei sostenitori del programma sono rimasti letteralmente entusiasti per come la Marcuzzi abbia saputo gestire il programma. Questi ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. In effetti, non si può dire affatto il contrario. Alessia si è dimostrata, ancora una volta, una conduttrice con la ‘c’ maiuscola, no?