Chi è Anna Tripoli, l moglie dello chef ed ex Gieffino Andrea Mainardi: età, carriera e la “particolare” proposta di matrimonio

Anna Tripoli è la moglie dello chef ed ex Gieffino Andrea Mainardi. I due si sono sposati il 12 Ottobre 2019 nell’abazia di San Galgano, e come testimone di nozze Andrea ha scelto l’amica di sempre, Antonella Clerici. Al matrimonio erano presenti parenti, amici di sempre e tantissimi volti noti dello spettacolo, che hanno condiviso con lo Chef tanti momenti belli nella casa del Grande Fratello. I due stanno insieme da quattro anni, e lui ha sempre affermato che la donna abbia dato una “svolta” alla sua vita.

Anna Tripoli, moglie di Andrea Mainardi: la “particolare” proposta di matrimonio

Anna Tripoli nasce nell’Aprile del 1984, la trentaseienne è molto riservata, non ama i riflettori e stare al centro dell’attenzione, infatti non si conosce il luogo di nascita, ne tanto meno gli studi che ha conseguito. Sappiamo che è una giovane imprenditrice e Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di AIB. Anna e Andrea hanno appena un anno di differenza, infatti lui è nato nel 1983 e lei nel 1984. I due si sono conosciuti ad un corso di Cucina dopo la fine del matrimonio di Mainardi con l’ex moglie, da cui è nata anche una figlia. I due hanno sempre dichiarato di essere stati colpiti da un colpo di fulmine al corso di cucina, infatti non si sono più lasciati. Anna è una grandissima amante degli animali, infatti ha un cane di nome Matilde e fa equitazione. Durante la permanenza al Grande Fratello la bella Anna è sempre stata nei pensieri del marito che proprio prima di partire per questa avventura le aveva chiesto la mano. La proposta di matrimonio fatta dal Mainardi è certamente fuori dal comune e dolcissima. Infatti con la complicità di un’amica Anna è stata portata al cinema di Brescia e una volta entrata in sala con la scusa di una chiamata l’amica si è allontanata dalla sala. Lo schermo si è accesso e hanno iniziato a scorrere le immagini più belle della coppia e tra la forte emozione esce lo Chef con un anello in mano per chiedere ad Anna di sposarlo, la risposta è stata ovviamente: SI!