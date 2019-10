Caterina Balivo, per la puntata di ieri di Vieni da Me, ha indossato un vestito davvero ‘particolare’, ma quel dettaglio non passa inosservato.

Una nuova settimana di Vieni da Me è iniziata. Proprio ieri, lunedì 14 settembre, è andato in onda un nuovo appuntamento con ospiti davvero incredibili. E, soprattutto, con una Caterina Balivo davvero da togliere il fiato. In ogni puntata, la conduttrice campana offre degli outfit davvero spettacolari. Tutti adatti alla sua fisicità e, soprattutto, tutti che esaltano alla grande la sua bellezza. Anche il look della puntata di ieri è stato così: letteralmente imperdibile. Certo, era un vestito davvero ‘particolare’, in ogni caso era davvero strepitoso. Tuttavia, appena terminata la puntata, la Balivo è stata ‘bombardata’ di messaggi di alcuni suoi fan che le hanno fatto notare un dettaglio che, ai loro occhi, non è passato affatto inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Caterina Balivo, il vestito ‘particolare’ conquista: quel dettaglio non passa inosservato

Manca davvero poco ad una nuova puntata di Vieni da Me. Tra poco più di un’ora, la bella Caterina Balivo sarà al timone del nuovo appuntamento del suo show pomeridiano di Rai Uno. Tuttavia, in attesa di scoprire gli ospiti di oggi, è bene che voi sappiate cosa le è accaduto dopo la puntata di ieri del suo talk. Come dicevamo precedentemente, per l’appuntamento di ieri, la bella Caterina ha sfoggiato un outfit davvero incredibile. Ecco la foto che lo testimonia:

Ecco. È dopo aver pubblicato tale scatto sui social che, immediatamente, la bella campana è stata ‘presa di mira’ per un dettaglio. Volete sapere quale? Diamoci un’occhiata insieme:

Ebbene si. È proprio questo il ‘clamoroso’ dettaglio che, alcuni dei suoi followers, notano dell’outfit di ieri per Vieni da Me. A detta di alcuni utenti fan, infatti, questo bellissimo completo, composto da giacca e pantalone color ghiaccio, sembrerebbe assomigliare ad un pigiama. A voi, invece, è piaciuto?