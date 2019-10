La Dieta Sirt fa impazzire le star e anche la gente comune: come funziona, cosa si mangia e gli esempi.

Ne stanno parlando tutti ormai da tempo. La Dieta Sirt. Ma cos’è? Come funziona? Fa dimagrire veramente o è solo un nuovo vezzo delle star? Come ogni dieta dovete ricordare che il modo migliore per dimagrire è quello di affidarsi a un nutrizionista o un dietista che possa seguirvi da vicino e consigliare cosa è meglio mangiare per voi e per il vostro obbiettivo. Le diete fai da te non sono mai al top, ma sicuramente conoscendo meglio la dieta Sirt potrete parlarne con il vostro medico e capire come riadattarla a voi e alle vostre esigenze.

Cos’è la Dieta Sirt e come funziona

La dieta Sirt è un regime alimentare che arriva da Irlanda e Gran Bretagna e viene chiamata anche dieta del gene magro che, se si mangiano solo certi prodotti, permette di perdere qualche chilo di troppo in poco tempo. A crearla sono stati due nutrizionisti, Aidan Goggins e Glen Matten. I due hanno capito quali sono gli alimenti che attivano le sirtuine ossia dei geni che pare aumentino e velocizzino il metabolismo facendo bruciare i grassi di troppo.

Menù dieta Sirt: cosa si mangia

Se vi state chiedendo come funziona la Dieta Sirt sappiate che ci sono due fasi:

Fase 1, durata 7 giorni: si possono assumere massimo 1000 calorie nei primi tre giorni e poi si arriva a 1500 dal quarto al settimo giorno.

Fase 2, durata 14 giorni:

Per quanto riguarda l’alimentazione c’è una parte fissa con il succo verde, ossia un centrifugato di cavolo, rucola, prezzemolo, sedano, mela. A questo si aggiunge mezzo limone spremuto e un cucchiaino raso di tè matcha.

Esempi Dieta Sirt, Adele

Per quanto riguarda i benefici della Dieta Sirt pare che il suo punto forte sia l’aggiungere cibi, non levarli. Si aggiungono alimenti che vanno a regolare il metabolismo e bruciare i grassi, migliorando anche le condizioni di salute delle cellule. Le star sono letteralmente impazzite per questo regime alimentare e lo hanno provato in tantissimi. Adele è stata sicuramente il caso più eclatante perché pare le abbia fatto perdere ben 30 chili.