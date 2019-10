Chi è Elga Enardu: età, carriera e vita privata della sorella gemella di Serena, concorrente di Temptation Island Vip.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island Vip. La sua storia con Pago ha tenuto incollati milioni di telespettatori, molti dei quali non hanno particolarmente apprezzato il comportamento dell’ex tronista sarda. Ma una cosa è certa: Serena ha sempre potuto contare sul sostegno di Elga, la sua adorata sorella gemella. Tra loro un legame speciale, le due sono davvero inseparabili. Elga è nata a Quartu Sant’Elena, il 19 luglio del 1976, a cinque minuti dalla nascita della sorella Serena. Ma conosciamo meglio Elga, la ‘sister’ di Serena: è così che le gemelle si chiamano tra di loro.

Chi è Elga Enardu: la sorella gemella di Serena sposata con Diego Daddi

Tutti ricordano il percorso sul trono di Serena Enardu: la sua tormentata storia con Giovanni Conversano ha fatto sognare i fan. Ma sapete che anche la sua gemella Elga si è seduta sulla sedia rossa più famosa della tv? Era l’anno 2009, quando la sorella di Serena è diventata tronista a Uomini e Donne. Una storia anomala quella di Elga nel programma della De Filippi: la bellissima sarda ha conosciuto lì il suo attuale marito, ma lui non era un suo corteggiatore! A Uomini e Donne, infatti, Elga scelse Marcelo Fuentes, che le ha però rifilato un bel no. Solo successivamente la Enardu incontrerà Diego Daddi, che aveva conosciuto nel programma della De Filippi otto anni prima: tra loro scoppia l’amore. Oggi Elga e Diego sono sposati, dal 21 ottobre del 2017. La coppia appare molto unita ed affiatata sui social: i due lavorano anche insieme nel negozio di lui D19: Diego Diciannove. Ma Elga lavora anche come modella e influencer, grazie alla sua bellezza e al suo fisico mozzafiato.

Nel 2016, Elga ha scoperto di avere un nodulo al seno attraverso l’auto-palpazione: motivo per cui utilizza spesso i suoi social per sensibilizzare alla prevenzione. Elga si è operata a Milano e l’intervento è perfettamente riuscito. Elga, come Serena, ci tiene tanto al suo corpo, e spesso e volentieri mostra ai suoi followers le sue sedute in palestra. Siete curiosi di seguirla su Instagram? Ecco un post direttamente dal suo profilo:

E dal profilo Instagram di Elga, traspare tutto l’amore che c’è tra le due gemelle: avete visto quanti scatti con Serena?